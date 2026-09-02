Madrid recibe a más de 25 países que competirán por el Campeonato de Europa de Vóley Playa Sub-22

Madrid mantiene su posición como sede internacional de referencia para el vóley playa. Del 9 al 13 de septiembre, el Parque Deportivo Puerta de Hierro será escenario del Campeonato de Europa Sub-22 de Vóley Playa, organizado por la Federación de Madrid de Voleibol (FMVB) en colaboración con la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

El CEV U22 Beach Volleyball European Championship 2026, que cuenta con 62 parejas inscritas, 29 en el cuadro femenino y 33 en el masculino, procedentes de más de una veintena de países, reunirá en Madrid a más de 100 deportistas. Entre ellas estará Sofía Izuzquiza, formando dupla madrileña con Adriana Serrano, y parten como primera pareja del cuadro femenino.

Izuzquiza llega a la cita en un momento especialmente destacado de su carrera, después de conquistar este mes de agosto la medalla de plata en el Campeonato de Europa absoluto junto a Tania Moreno, también madrileña. Su presencia supone además el regreso a Madrid de una jugadora que ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio continental, tras proclamarse campeona de Europa Sub-18 en 2023 en el mismo escenario de la capital.

Madrid cuenta con una amplia experiencia como sede de grandes competiciones internacionales de vóley playa y, en particular, el Parque Deportivo Puerta de Hierro se ha consolidado durante los últimos años como uno de los escenarios de referencia para este deporte en España. La Confederación Europea de Voleibol (CEV) ha incluido a Madrid de manera continuada en su calendario internacional, tanto con pruebas del circuito mundial como con campeonatos europeos.

Asimismo, supone la apuesta continuada de Madrid por las categorías de formación del vóley playa. En 2025, la Comunidad de Madrid acogió el CEV U20 Beach Volleyball European Championship, y este año, vuelve a formar parte del calendario, junto a Battipaglia (Italia), sede del Sub-20, e Izmir (Turquía), que acogerá el Sub-18.

La competición, que se celebrará entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre, pondrá nuevamente a Madrid en el centro del calendario europeo de vóley playa. Un gran evento que permitirá que el público pueda disfrutar de grandes deportistas y promesas del vóley playa internacional, quienes buscarán hacerse con uno de los títulos más importantes en su etapa de formación para dar un paso más hacia la élite.