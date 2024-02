La madre de Alves a OKDIARIO desde los juzgados de Barcelona: «Quiero ver a mi hijo y me lo impiden»

La familia del ex futbolista Dani Alves ha viajado hasta Barcelona para arroparle en el juicio en el que se enfrenta a una presunta violación que ocurrió en diciembre de 2022 en una discoteca de la Ciudad Condal, hechos por los que lleva un año preso. La madre de Dani Alves, María Lucía, no ha podido contener las lágrimas en su llegada a la Audiencia Provincial de Barcelona y denuncia que los abogados del ex futbolista del FC Barcelona le han impedido acercarse a él. «Sólo quiero ver a mi hijo, en ningún lugar del mundo se impide a una madre abrazar a su hijo», explica María con desconsuelo en un vídeo remitido en exclusiva a OKDIARIO desde el interior de los juzgados.

La madre de Dani Alves ha llegado al Palacio de Justicia acompañada de su abogada, Graciele Queiroz, y dos hermanos del futbolista. Sus deseos por encontrarse con Alves han sido frustrados. «Los abogados de Daniel no le han dado acceso a su madre, ni se acercarán a él, ni entrarán al juicio», explica Queiroz en una conversación con OKDIARIO en la que lamenta que su madre no ha podido abrazar a su hijo.

Tanto la abogada de la familia del brasileño, como su propia madre han enviado un vídeo en el que relatan que han sido retenidas tras una puerta para evitar su encuentro con el futbolista. «Yo, en este momento, no tengo palabras para expresar mi sentimiento de abandono, de desprecio por los propios abogados de mi hijo que me ignoraron aquí y simplemente entraron y me pidieron que no participara en la vista», lamenta María Lucia abatida por los momentos difíciles que está viviendo su hijo.

La defensa del futbolista -ejercida por la penalista Inés Guardiola- ha impedido que su familia se acerque a él, pero sí han podido verle sentando en el banquillo. «Se puede ver a Daniel muy tranquilo y todo esto me parece extraño, entre otras cosas porque se trata de una madre que sólo quiere ver a su hijo, no quiere nada más que ver a su hijo y sin embargo, en un día en el que está parando el mundo, se lo están impidiendo», explica su progenitora en el vídeo publicado por este periódico. Tras ello, la madre de Dani Alves ha pedido a la Justicia que continúe investigando y mantiene su lucha por demostrar su inocencia.

La víctima se ratifica

El tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha arrancado la primera sesión del juicio con la declaración de la denunciante que ha ratificado su versión sobre la agresión. La vista oral ha durado poco más de una hora y su vista se ha celebrado a puerta cerrada para preservar su intimidad. «Ha sido muy valiente para llegar hasta aquí», ha expresado su abogada, Ester García, a su salida de los juzgados.

La joven de 23 años denunció que Dani Alves le había obligado a hacerle una felación en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. En su relato ante la policía explica que el futbolista la agredió obligándola a mantener relaciones sexuales no consentidas por ella. Tras estos hechos, la joven está de baja, toma antidepresivos y está recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Los testigos

El juez también ha tomado declaración a los testigos del caso que tienen la obligación legal de decir la verdad. El jefe de sala de la discoteca Sutton ha explicado durante su declaración que la noche de la agresión sexual notó que el jugador había «bebido o fumado algo». El trabajador también ha manifestado que vio a la chica «bastante mal, llorando mucho», y que decidieron activar el protocolo de agresiones sexuales y llamar al teléfono 112.

Por su parte, el portero de la sala ha explicado que esa noche vio a la denunciante llorando y «muy alterada», pero pensó que podía ser por un desencuentro amoroso. También el camarero de la zona VIP, que se encargaba del reservado de Alves, ha revelado que fue el amigo que acompañaba al futbolista el que le indicó que invitara a las chicas a su mesa. Otro camarero ha explicado que no notó ningún comportamiento extraño entre ellos, y que su percepción fue que lo estaban «pasando bien».

El entorno de la denunciante también han declarado como testigos ante el juez. La prima y una amiga de la denunciante, que estuvieron con ella la noche de los hechos, han explicado que cuando los amigos de Alves las invitaron a la zona VIP, el jugador de fútbol tenía una «actitud babosa». «Cuando salieron, ella tenía muy mala cara y dijo que necesitaba irse y que se echó a llorar y sólo repetía que le había hecho mucho daño y que le había eyaculado dentro», relatan las amigas.

También están citados en el Palacio de Justicia miembros del entorno del futbolista, como el amigo que salió de fiesta con él esa noche, o su mujer, Joana Sanz. También comparecerán los agentes de Mossos d’Esquadra que investigaron el caso. El futbolista declarará este miércoles, una vez expuestas todas las pruebas en el juicio.

Acusaciones contra Dani Alves

El futbolista cumple desde enero de 2023 prisión provisional por estos hechos en la cárcel de Brians II. Dani Alves se enfrenta a una petición de 12 años de prisión por parte de la acusación particular y de nueve años y 200.000 euros de indemnización por parte de la Fiscalía. El futbolista ha defendido su inocencia aunque ha cambiado de versión incurriendo en contradicciones ante el juez.

En aplicación de la Ley del Sólo Sí es Sí -impulsada por el Ministerio de Igualdad presidido entonces por Irene Montero- Alves podría ver rebajada su pena de cárcel en dos años respecto a la legislación anterior. Sin embargo, la estrategia de su defensa pasa por pedir la absolución puesto que el futbolista no reconoce ser culpable de los hechos.