Luis de la Fuente, antes de viajar a Ceuta: «Nos sentimos ceutíes también nosotros»

Luis de la Fuente viajará a Ceuta con un mensaje muy claro. El seleccionador español, campeón del mundo el pasado 19 de julio en Nueva Jersey, quiso mostrar en OKDIARIO todo su cariño y apoyo a los ceutíes antes de desplazarse a una ciudad con la que mantiene una relación especial y en la que ya estuvo hace poco más de un año.

«Estamos con Ceuta. Yo dije que Ceuta somos todos, pero no por una frase hecha. Es que es verdad», aseguró De la Fuente. El seleccionador explicó que su relación con la ciudad va mucho más allá de esta visita: «Tengo una vinculación importante con Ceuta, tengo muy buenos amigos, he estado hace año y poco, tanto en Ceuta como en Melilla, y tengo mucha relación con la ciudad».

El campeón del mundo quiso aprovechar su visita para trasladar un mensaje de cercanía en unos momentos especialmente complicados. «Quiero transmitirles el apoyo, la solidaridad, todo nuestro ánimo y que nos sentimos ceutíes también nosotros», aseguró.

De la Fuente fue todavía más allá a la hora de explicar lo que representa Ceuta para él. «Ceuta, lo primero. Luego todo lo demás. Pero Ceuta y los ceutíes, lo primero como español», sentenció el seleccionador antes de poner rumbo a la ciudad autónoma.

Un mensaje especialmente sentido de un De la Fuente que siempre ha defendido el sentimiento de unión generado alrededor de la selección española. El seleccionador considera que uno de los mayores éxitos del Mundial ha sido precisamente conseguir unir a todo un país alrededor de un equipo que ahora luce orgulloso su segunda estrella.