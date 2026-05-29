La loca historia del Torreense portugués: gana la Copa, no asciende a Primera y jugará la Europa League estando en Segunda

Un equipo de la Segunda División portuguesa jugará la Europa League la temporada que viene. El Torreense ha hecho historia después de conquistar la Copa de Portugal, lo que le permitirá jugar competición europea el próximo curso. Sin embargo, lo hará estando en la categoría de plata después de caer en la vuelta del playout (2-0) contra Casa Pía, que les impide completar la gesta definitiva con un ascenso a Primera.

Su historia se ha hecho viral. Después de ganar al Sporting de Portugal en la final de la Taça el pasado 24 de mayo por 1-2, el Torreense lograba un doble premio: título y clasificación para la Europa League. Al igual que sucede en España, el campeón de copa en Portugal también se asegura el billete para la segunda competición europea, independientemente de en qué categoría milite.

Tras la final, el conjunto luso tenía el partido de vuelta del playout para ascender a la Primeira Liga. Venían de empatar a cero en su casa en el duelo de ida. Se lo jugaban todo a un partido contra Casa Pía. Pero el partido comenzó torcido para el conjunto de Segunda División. Gaizka Larrazabal adelantaba a los locales en el minuto 37.

El Torreense reaccionó en la segunda mitad y encerró a Casa Pía en su área. El gol del empate estaba cada vez más cerca. Pero a 15 minutos del final, Lawrence Ofori aprovechó un buen pase atrás de Osundina para mandar el balón al fondo de la red y hacer el 2-0. Un gol que complicaba mucho la eliminatoria para el equipo de menor categoría. Aun así, los visitantes siguieron intentándolo y tuvieron una ocasión para reducir diferencias en el descuento. Pero el larguero repelió el disparo de Dany Jean y el 2-0 se convirtió en el resultado definitivo.

Por tanto, el conjunto más viral de Portugal esta temporada jugará el año que viene la Europa League en Segunda División después de no lograr el ascenso a Primeira Liga. Así que el Torreense intentará combinar de la mejor manera sus partidos de Segunda y el intento de ascender con los de la competición europea, algo bastante inusual a la par que loco.