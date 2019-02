Kyrgios eliminó a Nadal en Acapulco en una actuación bastante polémica por parte del australiano, que ha querido responder a las críticas realizadas del mallorquín

Nick Kyrgios está on fire. El australiano eliminó a Rafa Nadal del torneo de Acapulco de malas maneras y quiso responder a las críticas del mejor deportista español de todos los tiempos, quien le acusó de “faltar al respeto al público, al rival y así mismo”.

“Soy diferente. Él también lo es. Podría centrarse en lo que él necesita hacer. Él no sabe por lo que he pasado en cuanto a lesiones en los últimos tiempos y no sabe nada de mí así que no voy a escucharle para nada. Entre puntos él es muy lento. Hay una regla que dice que hay que darse prisa en los saques y él debe hacerlo en cada punto. Yo no voy a hacer comentarios sobre su juego. Yo tengo el mío, él tiene el suyo. Así es el deporte. No voy a tener en cuenta sus palabras“, aseguró en tono desafiante un Kyrgios que se enfrentará en cuarto de final del torneo mexicano a Stan Wawrinka.

El tenista australiano desquició al español, que cargó contra él tras el partido. Nadal dijo en sala de prensa que a “Kyrgios le falta es un poquito de respeto para el público y para el rival y hacia sí mismo también”. Esas palabras no gustaron al tenista de Canberra que, como era de esperar, respondió a su manera. Respecto al partido de cuartos contra Wawrinka explicó que “va a ser divertido. Juego contra alguien que ha ganado varios títulos de ‘Grand Slam’. Seguro que será un gran partido”.