Jorge Martín avisa a Márquez: «Hemos pasado lo difícil para Aprilia, las próximas carreras las veo buenas»

Jorge Martín sale de Indonesia líder del Mundial con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez. Los mismos con los que llegó y una carrera menos. Todo sigue igual tras esta carrera. Pero el piloto madrileño mandó un aviso a su rival. Dijo que ya «hemos pasado lo difícil para Aprilia», y que ve «las próximas carreras buenas». Sobre la carrera, reconoció que «el máximo era un tercero, no tenía más».

Tuvo una carrera sencilla una vez se puso tercero, pero complicada de gestionar al rodar solo durante tantas vueltas: «En medio de la nada. No sé si es bueno o malo, pero me he encontrado bien, iba haciendo un buen ritmo. Sí que es verdad que he salido muy mal y, luego, he tenido que recuperar posiciones. Cuando ya he llegado a esa tercera posición, que era un poco mi objetivo, he continuado tirando para intentar coger a los pilotos de delante, pero he visto que tenían algo más, como todo el fin de semana; Raúl y Marco iban mucho más rápido que yo. Luego, a intentar aumentar esa distancia con los de atrás. He visto que tenía a Marc, luego a Pedro; luego otra vez a Marc… No entendía mucho, pero veía que mi distancia crecía. Estaba tranquilo, intentaba ser constante, no cometer errores. Fue un día difícil con las gomas, no iba muy cómodo, pero aun y así, un buen podio».

El piloto de Aprilia reconoció que iba algo incómodo por la presión de los neumáticos. Tras lo ocurrido en la sprint, su equipo la subió esta vez para que no le volviera a pasar, y eso le hizo no ir tan cómodo como el sábado: «La presión de delante, quizá. Hoy, seguro que no iba por debajo, porque desde la primera vuelta ya me iba cayendo. Ayer, las sensaciones eran brutales, pero está claro que cuando estás fuera, estás fuera. Hoy, seguramente, mi equipo ha ido a asegurar y he sufrido más. Eso es lo que me ha faltado para poder acercarme más a los de delante».

Este resultado le ha dado confianza para las próximas carreras, y avisa de que ya ha pasado lo peor para Aprilia: «Últimamente estoy yendo muy bien, siendo muy constante en todos los circuitos, muy rápido. Veo las próximas carreras buenas. Creo que hemos pasado lo difícil para Aprilia. A partir de ahora, podemos ser competitivos siempre. Noto mucho el no haber corrido el año anterior. Esto me cuesta, me cuesta encontrar mi base de configuración, de electrónica. Hay circuitos, como Japón, en los que desde el viernes me encontraba un poco mejor, pero hay otros en los que sufro. Así que este ha sido uno de esos. Había dos curvas donde Raúl y Marco han sido siempre más rápidos que yo. Yo llegaba a su velocidad y ellos hacían otro pasito. Y así todo el finde, no he podido llegar hasta ellos, pero estoy contento porque cada vez el equipo me conoce más y eso también ayuda a que mi adaptación haya sido más rápida».

Sobre el liderato del Campeonato del Mundo, Martín comentó: «Misma distancia y una carrera menos. Como siempre he dicho, el liderato va y viene. Lo importante es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos; días en los que pierdes, pero lo importante es no cometer errores, sacar el máximo. Hoy, seguramente, el máximo era un tercero, no tenía más. Ayer, creo que tenía más, podía haber ganado, seguramente, pero esto son las carreras, de esto se trata; un día ganar y otro aprender. Me voy contento de este fin de semana. Tengo ganas de descansar de estos días, porque quedan cinco carreras muy importantes. Vamos a ir a tope a por ellas».

Por último, tranquilizó con el estado de su brazo derecho, y reconoció que estaba «bien. Sí que esta carrera era física, pero muy bien». Recordemos que el líder del Mundial sufrió un síndrome compartimental en Misano que puso en jaque su temporada. Pero parece que esos problemas le están dando una tregua y al menos en Mandalika le han permitido correr con normalidad.