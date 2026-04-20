Jon Rahm pega otro golpe histórico: el dinero que se lleva por ganar el LIV México

Jon Rahm se llevó la victoria en el LIV Golf México 2026 celebrado este fin de semana en el Club de Golf Chapultepec. El golfista español, tras firmar una decepcionante actuación la pasada semana en el Masters de Augusta, el de Barrika volvió a sacar su mejor versión para subirse a lo más alto de un podio completamente español que completaron David Puig y Josele Ballester. Rahm pegó también el golpe económico tras llevarse una buena cantidad de dinero en el torneo que organiza el fondo soberano de Arabia Saudí, al menos hasta final de temporada.

Jon Rahm consiguió el triunfo número 24 de su carrera después de firmar 64 golpes el domingo y acabar con -21 en otro triunfo histórico del golfista español. Con su victoria en el LIV de México, suma la sexta desde que pertenece a esta Superliga y la segunda durante la presente temporada, donde también ha sido segundo en tres ocasiones y un quinto. El de Barrika también vuelve al top 20 de la clasificación mundial en un año en el que los puntos del LIV cuentan para el ranking mundial.

El triunfo de Jon Rahm este domingo fue doble, ya que también venció en la prueba por equipos con su Legión XIII. Todo ello después de llevarse un palo en el pasado Masters de Augusta, que finalizó en 38.ª posición con un golpe por encima del par del campo. «Si me llegan a decir el jueves del Masters después del 78 que iba a ganar por seis golpes la semana que viene, no me lo hubiese creído. En general, he hecho todo bien esta semana, especialmente con el juego corto y, aunque parezca fácil, metí muchos putts en momentos críticos», afirmó tras levantar el trofeo.

El dinero que gana Jon Rahm en México

Lógicamente, tratándose del LIV, Jon Rahm se lleva una buena cantidad de dinero tras ganar el LIV Golf México 2026. Al bote conseguido por el español hay que sumarle su victoria individual, además de la colectiva conseguida con la Legión XIII.

De esta manera, por el triunfo en la clasificación individual le corresponden cuatro millones de dólares, lo que al cambio son sobre unos 3,4 millones de euros. Por lo que respecta al equipo, se lleva un 10% de los tres millones de bote que se reparten para todos los integrantes. Es decir, a esos cuatro millones de dólares hay que sumarle otros 300.000 dólares (255.000 euros). Así que en total Jon Rahm sale de México con un dinero acumulado de 4,3 millones de dólares, sobre 3,6 millones de euros.

Esta puede ser una de las últimas oportunidades de Jon Rahm de conseguir un bote tan voluminoso, ya que, según vienen apuntando en los últimos días medios como el New York Times, Financial Times o Wall Street Journal, parece que a final de la temporada el fondo soberano saudí cerrará el grifo y dejará de meter dinero en la Superliga en la que participan los mejores golfistas del mundo y que ha hecho temblar los cimientos de una organización como PGA Tour, que todo hace indicar que recuperará el monopolio del golf mundial en el año 2027.