Malas noticias para Jon Rahm y Sergio García en el Masters de Augusta. Si bien competirán este domingo en la última jornada, los dos lo harán desde las últimas posiciones tras un torneo, por ahora, frustrante para ambos. Rahm y García estarán en el final del Masters de Augusta, pero sin opciones de victoria. Rory Mcllroy lidera el Masters, aunque con sufrimiento, empatado con Cameron Young.

Después de superar el corte con suspense, Jon Rahm y Sergio García no encontraron respiro, empatados en +5 y con el consuelo de despedirse jugando juntos la última jornada. El vasco, campeón en 2023, empezó con dos birdies en los primeros tres hoyos, pero en los segundos nueve se volvió a torcer todo. El castellonense, ganador en 2017, tragó como pudo con el doble-bogey en el 17, otro sofocón en una temporada que está consumiendo su ánimo.

En lo que respecta a la lucha por la victoria, McIlroy, en busca de ser el cuarto golfista campeón dos años seguidos en el mítico recorrido del estado de Georgia (Estados Unidos), perdió los seis golpes de renta con los que había empezado el sábado. Guardó el liderato con mucho sufrimiento, empatado de cara al último asalto con Cameron Young (-11).

El campeón sucumbió en Amen Corner, con doble-bogey en el 11 y bogey en el 12, y trató de mantenerse en el par del día al menos con los birdies en el 14 y 15. Sin embargo, sin pillar una calle ni encontrar algo del juego que deslumbró el día anterior, el norirlandés falló también en el hoyo 17 para un +1 en el día del movimiento que protagonizaron sus perseguidores.

Young, que empezó a ocho golpes, firmó 65 (-7) para ponerse en lo alto de la clasificación, y jugar este domingo el partido estelar con McIlroy. El defensor del título, que amasó una renta histórica en el torneo después de dos días, permitió la emoción con rivales peligrosos al acecho y un domingo que promete bonita pelea.

Sam Burns (-10), Shane Lowry (-9), Jason Day (-8), Justin Rose (-8) y el número uno del mundo, Scottie Scheffler (-7), quien escaló 17 posiciones con otro 65, tratarán de quedarse el domingo en el Augusta National, recorrido del primer ‘major’ del año que fue esquivo un día más para los dos españoles en liza.