Joaquín Sánchez puede que viva su último gran partido como profesional y el capitán del Betis habló en la rueda de prensa previa a la gran final de la Copa del Rey que se disputa en La Cartuja.

Sueño con la Copa

«Siempre soñamos cosas bonitas. La madurez y los años me hace que sea prudente y saber que lo primero hay que jugarla. Siempre uno sueña con muchas cosas y desde que volví al Betis he soñado con jugar finales. Mañana tenemos una oportunidad muy bonita».

Sensaciones

«La sensación es que vamos a tener nuestras opciones igual que hacemos todo el año. El Valencia es merecedor de estar en la final. Nosotros vamos a hacer nuestro partido y jugar como venimos haciendo todo el año. Estos partidos se declinan por pequeños detalles».

Afición y la presión

«A veces no es fácil porque aquí se vive todo de una forma muy especial. Uno intenta ser todo lo profesional posible y enfocar el partido como lo venimos haciendo de principio de temporada. Es complicado porque uno vive y le llegan muchas cosas. Ve al vecino, al hijo del amigo, la familia… me he despedido de mi mujer y las hijas y me he puesto como una moto. Tenemos que seguir nuestra idea que nos ha ido muy bien. Mente fría, corazón caliente y hacer lo que sabemos».

El gol del título

«Los sueños sueños son, como siempre digo. Yo he soñado estos días. De alguna manera es de lo que más orgulloso estoy y de estar con el Betis en otra final. Hay que jugarla contra un grandísimo final».

Momento más bonito

«El momento más bonito de mi carrera porque estoy en un momento de la carrera que jugar finales no es fácil. Va a marcar muchas cosas y voy a disfrutar al máximo».

¿Titular?

«Eso pregúntaselo al míster. El equipo siempre ha dado un nivel extraordinario con todos los jugadores porque tenemos una gran plantilla».

La posible retirada

«No influye nada en mi retirada porque sólo pienso en mañana. Sólo quiero vivir el momento que es lo bonito que nos viene. Quiero disfrutar la final al máximo. Ya decidiré más adelante».

El único con dos títulos

«Puede ser el premio al amor que siempre he tenido por el fútbol y a todos mis compañeros que me han podido ayudar. Estoy feliz por ver al Betis en otra final que para mí es lo más importante».