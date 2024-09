El infierno de Tebas: el Atlético jugará el derbi casi sin entrenar

El infierno de Tebas afecta principalmente al Atlético, que jugará el domingo el derbi ante el Real Madrid casi sin entrenar. El equipo llegó a Barajas pasadas las tres de la mañana y los jugadores se fueron directamente a dormir. Hoy está programada una sesión de recuperación y a Simeone apenas le quedará hábil el sábado, pero tendrá que ir con mucho cuidado para no sobrecargar a los futbolistas. Todo se podría haber arreglado si el partido ante el Celta, tal y como solicitó el club, se hubiera disputado el miércoles y no el jueves a las nueve de la noche.

El trato de la Liga al Atlético no ha podido ser más vejatorio. Contará con nada menos que 48 horas menos de descanso que su rival que, además, jugó en casa el martes, por lo que no ha tenido que afrontar ningún desplazamiento, y menos en plena madrugada, como sucedió ayer con la expedición rojiblanca, que aterrizó literalmente agotada y llena de legañas en el aeropuerto tras su vuelo desde Galicia, ya que el partido acabó pasadas las once de la noche.

Consciente de ello, y aunque el mensaje oficial fue otro, lo cierto es que Simeone repartió cargas con toda la intención del mundo. Por eso tras el descanso, a pesar de la pésima imagen dada en la primera parte, el entrenador aguantó los cambios todo lo que pudo y al primero que dio descanso es al capitán Koke, al que necesitará el domingo. Por eso De Paul, aún algo renqueante, no salió al campo hasta el minuto 65, a fin de arriesfar lo menos posible.

En estas escasas 72 horas que quedan hasta el derbi apenas se va a poder preparar el partido desde el punto de vista táctica. Alguna acción de estrategia en el entrenamiento del sábado y poco más. La obsesión ahora es recuperar a los jugadores que tuvieron que disputar los 90 minutos en Vigo, como Oblak, Le Normand, Giménez, Reinildo, Llorente, Gallagher o Griezmann porque en condiciones normales todos ellos serán titulares el domingo. Gallagher se llevó varios golpes y va a estar entre algodones porque se cuenta con él ante el Real Madrid, en un partido en el que la alineación podría ser la formada por Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Reinildo, Riquelme, De Paul, Koke, Gallagher, Julián y Griezmann.