La inesperada confesión de Djokovic sobre su amistad con Rafa Nadal

Rafa Nadal y Novak Djokovic han protagonizado, durante más de una década, una de las principales rivalidades de la historia del deporte. Los dos mejores tenistas de todos los tiempos, con permiso de Roger Federer, han luchado por los grandes títulos ATP cada temporada y dentro de dos personalidades diametralmente opuestas, siempre han hecho gala de una buena relación. Ahora, Djokovic confirma que no son amigos, pero desea que cuando la competición les separe puedan potenciar ese trato personal ya sin nada en juego entre ambos.

Djokovic se confesó sobre una amistad con Nadal que no existe como tal en la actualidad, por el mero hecho de que ambos llevan años peleando por los mismos objetivos y esto hace imposible que la cordialidad y buen trato se traduzcan en una relación personal que vaya más allá. Sin embargo, Nole es consciente que el final de las carreras deportivas de ambos se acerca y ahí todo podría cambiar.

Presente en un programa del canal galo France 5, con motivo de su participación en el Masters 1000 de París-Bercy, Novak Djokovic fue preguntado por su rivalidad con Rafa Nadal, reconocida por el tenista serbio como la mayor de toda su carrera, especialmente en lo que a él respecta, por Roland Garros, y también por la relación personal que le une al jugador español.

«No somos necesariamente amigos, pero nos respetamos mucho y espero (hablo en mi nombre) que después de nuestras carreras, podamos compartir tragos en la playa y hablar sobre la vida», comentó abiertamente Djokovic en referencia a Rafa Nadal. Ambos, con 36 y 37 años, respectivamente, apuran sus últimos momentos en la élite y con la retirada programada, con altas probabilidades, para Nadal en 2024, el año que viene podría darse el último o últimos duelos en pista entre los dos mejores jugadores de tenis de todos los tiempos.

Djokovic on the nature of his relationship with Nadal:

‘We’re not necessarily friends, but we do have great respect for each other, and I hope – I speak on my behalf – that after our careers, we can share drinks on the beach and talk about life’ [smiling] pic.twitter.com/08xMXrfsFQ

— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 30, 2023