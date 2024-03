Ilia Topuria también es un héroe en Georgia: más de 5.000 personas le aclaman en las calles

Ilia Topuria celebró en España de forma efusiva su histórica victoria en las artes marciales mixtas y ahora le ha tocado festejarlo en otro de sus países, Georgia, donde fue recibido como un auténtico héroe. Más de 5.000 personas corearon al campeón mundial en el aeropuerto internacional de Tiflis.

Topuria ya no es georgiano de nacionalidad porque al adquirir la española perdió automáticamente la georgiana. Sin embargo, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, solicitará a la presidenta del país, Salomé Zurabilishvili, que restablezca a Topuria la nacionalidad georgiana.

Fue precisamente Kobajidze quien invitó a Topuria a visitar el país de sus padres y en el que vivió desde los siete a los 15 años. «Hemos sido testigos de la llegada a Tiflis de muchos reconocidos deportistas georgianos, pero no recordamos un recibimiento como este», informaron los medios locales.

Fue una locura total la que se vivió en Tiflis. Topuria fue recibido entre gritos de «¡Iliá!, ¡Iliá!» y «Sakartvelo» (Georgia) por la multitud que le aclamó, alzó el brazo en señal de bienvenida, mientras se colocó la mano derecha en el corazón.

🇬🇪 Ilia Topuria is in Georgia! ❤️

I think there is at least 5k people at the Tbilisi International Airport ✈️ 🥹 pic.twitter.com/Lx2mfnPZZG

— Giorgi Kokiashvili 🇬🇪 (@iHeartGeorgius1) March 18, 2024