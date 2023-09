«La cantidad de estupideces que sacáis de mí no tiene fin» Iker Casillas explota en redes al relacionarle con la periodista Ana Quiles

Iker Casillas reaccionó a la información de 'Socialité' que le relacionaba con la periodista italiana Ana Quiles tras estar ambos en Tabarca Los campeones del mundo en Sudáfrica se vuelcan con España para la final

Iker Casillas ha estallado. El ex portero de Real Madrid o la selección española, entre otros, ha respondido en redes sociales a unas informaciones que le ligaba a la periodista italiana Ana Quiles Boix. El programa Socialité vinculó las publicaciones del ex deportista y la comunicadora porque ambos estuvieron el mismo día en la isla de Tabarta, afirmando que estaban juntos de vacaciones: «Todo el día dando por saco con gili…».

Tanto Iker Casillas publicaban este pasado jueves una publicación en su perfil de Instagram. El ex portero subía un selfie con gorra y con las gafas de sol quitadas sostenidas con la boca. De fondo, el mar y en la ubicación del post se podía leer Tabarca, la isla de la Comunidad Valenciana.

La publicación de Ana Quiles, en su primera foto, era muy similar. Selfie, ésta con su mascota y con la misma ubicación. En su caso no era la única foto, había otras nueve fotografías en las que mostraba paisajes y otras personas, nunca al de Móstoles.

El programa, emitido en Telecinco y presentado por María Patiño y Nuria Marín, publicaba en sus redes que «pillamos a Ana Quiles y a Iker Casillas juntos de vacaciones a pesar de sus intentos», mostrando una captura de ambas publicaciones. En su información añadían que «durante esta semana, ambos han compartido fotos en la isla de Tabarca, en Alicante. Algo que ha hecho saltar las alarmas debido a que los dos han estado a la vez allí, y han vuelto a Madrid en la misma fecha».

Ante esto, Casillas saltó en sus redes sociales, molesto por las alusiones sin sentido y dejó clara la situación. «La cantidad de estupideces que sacáis de mí no tiene fin», iniciaba el ex portero, que apuntaba que al programa le «importa una mierda todo» y que le da «pena que no os cierren el programa». «Todo el día dando por saco con gilipolleces. Dejadme en paz, porque esto, también es acoso», aseveraba Casillas en su perfil de Twitter.

Por el momento, pesa a la clara alusión, la periodista italiana no ha reaccionado a esta información que lo relaciona con el periodista y ha vuelto a publicar otra serie de fotos, esta vez con ubicación en Madrid. Casillas también ha vuelto a publicar en Instagram, con una foto de 2007 con cierto tono jocoso. «Máquina del tiempo. Estaba en Tabarca en 2007 ya», dice el ex madridista, con una foto con 16 años menos, también en Tabarca.