Iglesias Villanueva en el VAR volvió a ser protagonista una vez más en la Liga Santander. Tras liarla en el Real Madrid – Girona y en el Valencia – Barcelona la pasada jornada, este domingo perjudicó al Espanyol a los 27 minutos de partido en el Metropolitano tras no llamar al colegiado después de la injusta expulsión de Cabrera en una pugna con Morata.

Corría el minuto 27 de partido en el Metropolitano con 0-0 en el marcador entre Atlético de Madrid y Espanyol, y con ambiente extraño en las gradas. Tras un pase en largo, Morata y Cabrera corren juntos a por la pelota. Se produce una pugna lógica por el esférico, los dos se tocan, el delantero rojiblanco agarra al defensor perico a la vez que se resbala y ambos van al suelo.

Desde lejos, Pulido Santana, colegiado del partido, corrió hasta la jugada y no dudó en pitar falta a favor del Atlético de Madrid y mostrarle la tarjeta roja a Cabrera, al entender que se trataba de una falta clara, con ocasión manifiesta de gol y que no había opción alguna de que otro defensor llegase. A pesar de estar equivocado, Iglesias Villanueva desde el VAR no entró a corregirle y el Espanyol se quedó con uno menos ante la incredulidad de todo el conjunto catalán.

La pasada jornada, Iglesias Villanueva también fue protagonista para mal. En menos de 24 horas no entró a revisar una roja clara a Marcos Alonso en Mestalla y sí entró a revisar un penalti por una no mano de Asensio en el Bernabéu.

Un colegiado reincidente que volvió a perjudicar a otro club más en esta Liga Santander cada vez más devaluada. Pulido Santana expulsó de manera injusta a Cabrera ante la incredulidad de todos los presentes y el VAR decidió no entrar a corregir esa decisión claramente errónea. Iglesias Villanueva, en una jornada más, la volvió a liar estropeando el partido en el Metroplitano para el Espanyol desde bien temprano.