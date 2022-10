Iglesias Villanueva: roja perdonada a Marcos Alonso y penalti de Asensio en menos de 24 horas

El partido entre el Real Madrid y el Girona estuvo marcado por la polémica arbitral. Una jornada más, los árbitros de la Liga Santander volvieron a ser protagonistas. Melero López como árbitro principal e Iglesias Villanueva, desde el VAR, tuvieron una actuación de lo más desacertada en una tarde donde el conjunto blanco acabó explotando a través de sus jugadores, directiva y el propio Ancelotti.

Lo que resulta sospechoso es que Iglesias Villanueva, en menos de 24 horas, perdonase la roja a Marcos Alonso y pitase el penalti inexistente de Marco Asensio. Y es que el árbitro gallego, cuya función es única y exclusivamente en el VAR, también fue el encargado de revisar las imágenes en el partido de este fin de semana entre el Valencia y el Barcelona. Este sábado, corría el minuto 64 de partido cuando Marcos André recibió una durísima entrada de Marcos Alonso claramente merecedora de tarjeta roja.

El ex del Chelsea golpeó primero en la parte posterior de la rodilla, y después en el tendón de Aquiles del futbolista valencianista y, De Burgos Bengoetxea, árbitro principal del encuentro, tomó la decisión de amonestarle con tarjeta amarilla. Lo curioso de ello es que Iglesias Villanueva, desde la sala VOR de la Ciudad de las Rozas, no avisara al árbitro vizcaíno para que revisara las imágenes de esa dura entrada, cosa que sí hizo con Melero López en el encuentro de esta tarde entre madridistas y gerundenses.

Polémicas decisiones

En el minuto 77 de partido, Marco Asensio tocaba el balón con la mano, pero primero le había golpeado en el pecho, por lo que, según han comentado los jugadores del Real Madrid al finalizar el encuentro, esa es una situación que no debería ser punible por la reunión que mantuvieron con los árbitros a principio de temporada. Por si no fuera poco, en el minuto 90 de partido, Rodrygo anotó el gol que deshacía la igualada tras varios rechaces en el área entre Gazzaniga y el brasileño, pero Melero López anulaba el tanto por presunta falta hacia el portero visitante. Desde el VAR, Iglesias Villanueva no llamó al árbitro principal a revisar la jugada por si era susceptible de error.

Al finalizar el encuentro, tanto el propio club, a través de la página oficial, varios jugadores y el propio Carlo Ancelotti, explotaron por estas decisiones que le costaron dos puntos en esta Liga Santander: «No es penalti, se lo han inventado», declaraba el técnico italiano.