Ancelotti: «No es penalti, se lo han inventado»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron Real Madrid y Girona en el estadio Santiago Bernabéu. Vinicius adelantó a los blancos y Stuani, tras un penalti más que riguroso de Asensio, puso las tablas. Con este pinchazo el vigente campeón sigue líder, pero pierde dos puntos de ventaja respecto al Barcelona.

El partido

«¿Decepcionado? Sí. Ha sido un partido difícil y en esta época es normal. Lo habíamos encarrilado bien con el gol, pero después ha llegado el penalti que nos ha costado dos puntos. Hemos realizado un buen esfuerzo, pero estábamos un poco cansados. Teníamos que haber ganado».

El penalti

«No es penalti. No toca con la mano. Quién ha visto la mano. Es una posición rara, pero la mano izquierda está pegada. Se lo han inventado creo. No podemos hacer nada. Es un poco más lo de Rodrygo. Toca la pelota y al portero, si Rodrygo le toca es falta. Se puede opinar y es una duda. No lo voy a discutir, el penalti sí. Ha llegado en un momento muy importante. Estaba bien encarrilado, nos ha costado marcar. Tras esta situación hay dos puntos menos en la tabla».

Decisión del árbitro

«No lo sé. Ellos podían marcar en esta situación. Este episodio afecta al partido. Se podía jugar de otra manera. En este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. Con mucho esfuerzo, pero estaba encarrilado».

Tchouaméni

«Tenía una pequeña molestia y no es nada serio. Hemos preferido no arriesgar. El miércoles estará. Camavinga ha estado bien. Nos ha costado recuperar la pelota, el partido estaba encarrillado. Estos partidos son así. Hemos tenido el 2-0 de Asensio».

Bajón físico

«No estamos al nivel que estuvimos la semana pasada. Hay jugadores que no han entrenador mucho. Estos momentos de dificultad comprenden todo esto. Son momentos complicados que no nos han afectado mucho. El objetivo antes del parón es llegar primeros y líderes en la Liga».

Dominar los partidos

«Los partidos son complicados. Tener dificultad es normal. El nivel no es excelente porque hay muchos partidos y no tienes el tiempo recuperarse. Nadie juega un fútbol en particular».

Confianza

«Puedo decir que tengo una plantilla fuerte, pero las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrarlo en el campo. Vamos a reaccionar bien».

El césped

«Es un problema que hemos tenido y están intentando arreglarlo. Todos estamos preocupados por esto».

Gestión anímica

«No puedo entrar en la cabeza de mis jugadores. Hacemos evaluación objetiva. Los jugadores que no han jugado es porque no queríamos arriesgar una lesión inútil en este momento».