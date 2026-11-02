Te contamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión en directo el Barcelona - Aston Villa de la Champions League El Barcelona - Aston Villa de la cuarta jornada de la Champions League se jugará en el Camp Nou

El Barcelona vuelve a vestirse de corto en la máxima competición continental y lo hará para enfrentarse al Aston Villa en esta cuarta jornada de la Champions League. Los de Hansi Flick necesitan que los tres puntos se queden en la Ciudad Condal para seguir optando a acabar entre los ocho primeros y saltarse el playoff. Te detallamos qué día es, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que ocurra en el Camp Nou.

Barcelona – Aston Villa de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Barcelona recibe la visita del Aston Villa en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas querrán levantarse tras la derrota que sufrieron al PSG en su último choque continental. Delante estarán los de Birmingham, entrenados por Unai Emery, para intentar dar la sorpresa en el feudo culé. La UEFA programó este partidazo para este martes 3 de noviembre, siendo la hora escogida de inicio las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Aston Villa de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir las tres competiciones de la UEFA en nuestro país en exclusiva es Movistar+. Este Barcelona – Aston Villa que cayó en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 2, que es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la aplicación en un teléfono móvil, tablet o smart TV para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Camp Nou.

Además, recalcar que en la web de OKDIARIO nuestros lectores van a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Aston Villa desde una hora y media antes de que empiece. Cuando se escuche el pitido final en el Camp Nou publicaremos la crónica y también las reacciones de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Aston Villa

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto azulgrana que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este apasionante Barcelona – Aston Villa deben saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Onda Cero, Cope, Radio Marca o RNE van a conectar con el Camp Nou para narrar todo lo que ocurra en este choque de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Aston Villa?

El Camp Nou, que está ubicado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se disputará el choque de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League Barcelona – Aston Villa. La casa de los azulgranas se inauguró en 1957 y ahora mismo está en reformas, por lo que ahora mismo sólo pueden entrar a sus gradas algo más de 62.000 espectadores.

La UEFA designó al colegiado nacido en Italia Davide Massa para que dirija la contienda Barcelona – Aston Villa de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El alemán Bastian Dankert será el árbitro que esté controlando todo en el VAR, así que tendrá que avisar a su compañero si se le escapa alguna jugada polémica y clara para que vaya a revisar la acción a la pantalla que estará entre los dos banquillos del Camp Nou.