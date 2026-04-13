HONOR anuncia una alianza estratégica con ZXMOTO

HONOR, la compañía global de ecosistemas de dispositivos con IA, anunció el pasado 8 de abril una alianza estratégica histórica con ZXMOTO. En el marco de esta colaboración, HONOR actuará como Socio Estratégico Oficial, patrocinando la campaña global de ZXMOTO en el Campeonato del Mundo de Superbike (WSBK, FIM Superbike World Championship). Esta alianza intersectorial une a dos innovadores de rápido crecimiento, comprometidos con superar los límites de la fabricación de gama alta, el rendimiento y las experiencias premium a nivel global.

Fundada por Zhang Xue, ZXMOTO ha evolucionado rápidamente desde una startup ambiciosa hasta convertirse en un competidor sólido frente a las marcas más consolidadas del sector de las carreras, impulsada por una experiencia integral en investigación y desarrollo de motocicletas de vanguardia.

La alianza llega tras el reciente hito histórico de ZXMOTO en el escenario global del motorsport. El mes pasado, ZXMOTO se convirtió en el primer fabricante chino en lograr una doble victoria en la categoría World SuperSport (WorldSSP) durante la prueba de Portugal del WSBK.

Esta colaboración alinea estratégicamente a ambas marcas con un mismo perfil de consumidor: público joven, orientado al rendimiento y entusiastas de la tecnología. Para HONOR, la alianza ofrece una conexión directa con la comunidad del motorsport, complementando su propia estrategia de premiumización y globalización.

Ambas partes han expresado una fuerte expectativa y aspiración de futura colaboración tecnológica. En una reciente entrevista, Zhang Xue mostró una gran admiración por el recién lanzado HONOR Magic V6, destacando que su diseño delgado y ligero lo hace especialmente fácil de usar para su exigente estilo de vida profesional.

Más allá del patrocinio deportivo tradicional, esta alianza estratégica servirá como base para una sinergia profunda y a largo plazo, a medida que ambas marcas adopten el espíritu challenger y colaboren para lograr el éxito global.