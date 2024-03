Hiba Abouk no se había sincerado al cien por cien sobre su divorcio con Achraf Hakimi desde la traumática ruptura. El jugador del PSG fue acusado de una supuesta violación y la actriz publicó un comunicado poco después asegurando que su relación ya estaba rota antes de ese presunto episodio. Desde entonces, apenas ha hecho declaraciones al respecto hasta ahora que se ha sincerado sobre este tema y muchos más en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

«Han pasado muchas cosas en mi vida en este último año. Muchos cambios. Muchas cosas muy buenas últimamente y muchas cosas muy duras de encajar también, que te hacen más fuerte y que te hacen replantearte todo lo que tienes alrededor, la gente que te escucha, la que te mira, la que te apoya, la que está, la que dice que está pero no está… y te coloca en tu sitio», analiza Hiba Abouk.

«Ha habido muchos cambios de última hora con niños pequeños de por medio que te desestabilizan por completo. Una ruptura amorosa, un divorcio. Todo eso con niños de por medio es una dimensión mucho más grande, ya no tomas decisiones solo por ti», añade la actriz, que insiste en que todo le ha servido para ser más fuerte como persona.

«Me conozco bastante, llevo años haciendo terapia y cuando me miro al espejo me gusto muchísimo, cada día más. Admiro mi tesón, mi constancia. Mi mayor virtud es la resiliencia, la capacidad de sobreponerme a cualquier golpe. ¿Divorcio? Tomar esa decisión es muy difícil. Pasaron cosas que vosotros sabéis que fueron muy difíciles, una cosa que no queríamos que fuera mediática y por desgracia se hizo mediática, con niños…», recuerda haciendo referencia a la acusación contra el futbolista.

Y reconoce que lo pasó muy mal: «Salí de ahí con la calma, es difícil porque tu sistema nervioso está a punto de petar porque pasan muchas cosas, pero a mí me ha ayudado muchísimo el deporte para desfogarme y relajarme, el boxeo, el pilates, el yoga.. También me ha ayudado mi terapeuta, el calor de mis amigos, que ha sido incondicional… Todo eso ha hecho que me sintiera fuerte para tomar todas las decisiones que tenía que tomar. Pero he tenido momentos durísimos, lo pasé fatal, me quedé consumida, me consumí físicamente, era una decisión muy dura para mí. Yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió».

«Dejé mi profesión de lado y en cuanto dejé a mi marido volví a mi profesión, ese es el resumen. Yo tomé la decisón de dejar mi profesión de lado para estar con mis hijos, mi marido, y una vez que dejo a mi marido yo retomo mi profesión, cojo a mis niños, se vienen conmigo a Madrid y vuelvo a la vida. Y sufro, porque cualquier desamor es duro, pero tenemos salud, ¿no? Pues a trabajar», finaliza sobre Achraf Hakimi y la ruptura.

Hiba Abouk y sus gustos sexuales

Tuvo que estar tan cómoda en la charla con Vicky Martín Berrocal que se sinceró también sobre sus gustos en las relaciones sexuales: «Los preliminares me encantan. Del sexo me gusta todo pero, sobre todo, la tensión sexual hasta que se resuelve. Es fascinante. Todo ese previo me vuelve loca y soy capaz de alargar mucho, mucho ese previo porque es cuando ya todo sucede y es una explosión de fantasía».

Y va más allá: «Autocomplacerse es maravilla y, sobre todo, cuando llevas una racha que no tienes a nadie es fundamental porque es salud, física y mental. Cuando llevo un tiempo que no estoy con nadie no me queda otra que darme esas alegrías a mí misma. A mí me cuesta llegar mucho ahí con alguien. Necesito un previo conocimiento y un previo todo. Me toma su tiempo y entonces, mientras pasa ese tiempo, yo voy haciendo mis cositas».