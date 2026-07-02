El hermano esquizofrénico de un jugador de la NFL degüella y asesina a su propia madre

Una tragedia familiar ha sacudido al mundo del deporte en Estados Unidos después de que Ciarre Campbell, hermano del veterano jugador de la NFL Calais Campbell, haya sido acusado de degollar y asesinar brutalmente a su madre. La víctima es Nateal Campbell, de 71 años, que perdió la vida en su propia casa en Atlanta (Georgia) a manos de uno de sus hijos.

Según pudo trascender de la investigación de la Policía de Atlanta, los agentes acudieron a la residencia tras recibir una llamada pidiendo que acudieran al hogar ya que sus familiares no lograban comunicarse con ella y estaban preocupados por una serie de comportamientos inusuales de Ciarre Campbell. Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron al hombre atrincherado en el interior de la vivienda. Tras entrar a la vivienda, localizaron el cuerpo sin vida de Nateal Campbell.

Los documentos judiciales señalan que la víctima presentaba una profunda herida en el cuello provocada por un arma blanca, motivo por el que las autoridades imputaron a Ciarre Campbell los cargos de asesinato, agresión agravada y posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito. El acusado permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación.

Ciarre Campbell es esquizofrénico

La familia confirmó que Ciarre Campbell padecía esquizofrenia y llevaba años enfrentando problemas de salud mental. Según relataron sus familiares a las autoridades, su enfermedad no estaba siendo tratada adecuadamente, situación que había provocado diversos episodios preocupantes durante los últimos meses. Incluso, la policía había acudido en varias ocasiones a la vivienda por incidentes relacionados con su comportamiento.

Entre esos antecedentes figura un episodio ocurrido en abril, cuando una de sus hermanas denunció que Ciarre había iniciado un incendio dentro de la casa y mostraba conductas cada vez más erráticas. Los familiares habían expresado reiteradamente su preocupación por el deterioro de su estado mental y por la seguridad de Nateal, quien continuó viviendo junto a su hijo pese a las dificultades.

Tras conocerse la noticia, la familia Campbell emitió un comunicado en el que expresó su profundo dolor por la pérdida de quien describieron como el pilar de la familia. «Nuestra madre fue el corazón de nuestro hogar y una mujer de fe que dedicó su vida a cuidar de los demás», señalaron, al tiempo que solicitaron respeto y privacidad durante este difícil momento.

Calais Campbell, uno de los defensivos más respetados de la NFL y actual jugador de los Baltimore Ravens, aún no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso. Su club, los Ravens, también manifestó sus condolencias y ofreció su apoyo al jugador y a toda su familia mientras atraviesan esta tragedia. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer todos los detalles del crimen.