Vuelta a España de ciclismo Graves acusaciones de dopaje mecánico contra el Jumbo por su dominio en la Vuelta

El gran dominio del equipo Jumbo en la Vuelta a España de ciclismo ha despertado los rumores y las dudas sobre ellos. Sepp Kuss, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard ocupan los tres primeros puestos de la clasificación general y voces autorizadas dentro de este deporte hablan abiertamente de «dopaje mecánico». Uno de ellos ha sido el ex corredor profesional y ganador de una etapa en el Giro en 2010 Jerome Pineau, auien ha expresado su preocupación.

«Lo que me molesta es la falta de claridad en términos de presupuestos y la no implementación del tope salarial. Los organismos internacionales están matando a nuestro deporte. Dejan que sucedan demasiadas cosas, están en el maletero de estos grandes equipos. Después sospechamos lo que queremos. Vemos imágenes… No hablo de dopaje, pero hay algo peor que eso. ¿Mecánico? Sí, mecánico», dijo después de la etapa del Tourmalet en la Vuelta.

«La aceleración de Sepp Kuss en el Tourmalet hace dos días, a 10 km/h más rápido que el grupo de delante… Kuss llega 10 km/h más rápido. Hay un espectador que da un paso adelante, frena y sale 10 km/h más rápido. En el Tourmalet. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo puedes explicarme eso a mí?», preguntó Pineau.

Y añade: «Podemos recordar que ciertas personas necesitan dinero para vivir. Es mi deporte, vivo de él y me he ganado la vida con él. Es mi pasión, pero tengo miedo. Estoy muy preocupado. Veo cosas… En el Col de Spandelles el año pasado, vi a Sepp Kuss quedarse diez segundos sin pedalear. Y me pregunto: ‘¿Cómo lo hacen ellos?’ Estuve en este ambiente no hace mucho. Las discusiones alrededor de los autobuses no eran sobre lo que estaban haciendo durante las prácticas. Y no eran sólo los equipos pequeños los que se quejaban. Pero nadie dice nada. No hay pruebas, pero para Armstrong tampoco hubo pruebas… Puede que sea demasiado tarde».