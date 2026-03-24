Golpe durísimo en los Warriors: la gravísima lesión de Moses Moody que deja a la NBA en shock

Una escena que ha dejado helado al mundo del baloncesto. La última jornada de la NBA ha estado marcada por una acción dramática que ha eclipsado cualquier resultado. Moses Moody, jugador de los Golden State Warriors, cayó al suelo tras una jugada en la que el jugador iba en carrera listo para machacar; en el momento del salto, su rodilla izquierda se le salió e inmediatamente cayó al suelo.

El impacto fue inmediato. Compañeros y rivales se llevaron las manos a la cabeza al ver la situación, mientras el jugador permanecía tendido, agarrándose la rodilla. Hasta ese momento, sumaba 23 puntos; tuvo que dejar el partido en camilla y fue directo al vestuario, donde fue revisado por el equipo médico. Fue visto saliendo del pabellón al acabar el partido en silla de ruedas con la pierna en alto y mucha protección.

Moses Moody down with a contactless knee injury 😬 pic.twitter.com/oGdABR1DPk — GSWNetwork (@gswnetwork_) March 24, 2026

El jugador tuvo que ser retirado en camilla y con una protección sobre su rodilla; lo sorprendente es ver el sosiego que muestra el jugador ante una situación así. Está sentado en la camilla mientras sus compañeros estaban a su lado brindándole apoyo. Esta lesión ha generado una gran preocupación en los Warriors al ser una pieza importante. A la espera de pruebas médicas oficiales, las primeras sensaciones no son nada positivas, ya que se espera una lesión de larga duración.

Mosses Moody leaving the AAC😔🙏🏾 pic.twitter.com/1e9W7rzJuq — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) March 24, 2026

«No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta», reconoció Steve Kerr, entrenador de los Warriors. Un caso que suma a otros dos de rodilla en el club: Jimmy Butler se rompió la rodilla el pasado enero y la estrella del equipo, Stephen Curry, se ha perdido bastantes partidos por problemas en la rodilla también. En una competición tan exigente como la NBA, perder a jugadores relevantes con procesos de recuperación de larga duración puede cambiar por completo las aspiraciones deportivas en la temporada.