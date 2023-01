Gavi vio la amarilla tras una dura entrada ¡¡con la cara!!

Gavi vio la cartulina amarilla en el minuto 49 del partido contra el Girona tras una dura entrada sin balón sobre Arnau. El centrocampista del Barcelona fue a la presión en la salida de balón del conjunto local para intentar robar, pero se pasó de revoluciones, llegó muy tarde y arrolló al lateral derecho catalán con la cara. Pese a la dureza de la entrada, el canterano blaugrana sólo vio la amarilla.

Alejandro Muñiz Ruiz entendió que la acción era merecedora de cartulina pero no de roja y desde el VAR, Munuera Montero, no le llamó para comunicarle lo contrario. Gavi barrió a Arnau pero no le da con los pies sino que choca con la cabeza contra la rodilla del futbolista del Girona.

La pasada semana le perdonaron la roja a Ousmane Dembélé en el Camp Nou por una entrada al tobillo de Alderete, y unos días más tarde Brais Méndez fue expulsado en el mismo estadio por una acción idéntica a la del extremo francés del Barcelona. Por suerte para Xavi, la acción de Gavi también se quedó en una amarilla.