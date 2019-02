Kylian Mbappé está batiendo todos los registros goleadores en la Champions League. En Old Trafford y sin Neymar ni Cavani tenía ante sí la oportunidad de demostrar de qué pasta está hecho. Y vaya si lo hizo. Con 20 años lleva más goles que Cristiano, Messi y Neymar a su edad

Kylian Mbappé está batiendo todos los registros goleadores en la Champions League. En Old Trafford y sin Neymar ni Cavani tenía ante sí la oportunidad de demostrar de qué pasta está hecho. Y vaya si lo hizo. Era su día, su momento de dar otro golpe encima de la mesa y enseñar al mundo su calidad. La joven promesa francesa ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Sus números goleadores en la Champions son mejores que los de Cristiano y Messi a su edad.

Con 20 años y 24 partidos, Mbappé suma ya 14 goles en la máxima competición europea. Unos números que ni siquiera dos grandes del fútbol mundial como Cristiano y Messi lograron con tan poco tiempo. A su edad, el luso todavía no se había estrenado mientras el argentino llevaba tan solo dos tantos. Lo cierto es que Kylian ya deslumbraba con 18 años en el Mónaco, al que lideró a las semifinales de la competición.

Allí se convirtió en el jugador más joven en marcar en una semifinal de la Copa de Europa. Aquella temporada despertó la atención de los grandes. Era su segundo año en la élite y ya demostró que era un diamante en bruto. No se arruga en los momentos importantes, da igual el campo y el lugar, Mbappé siempre tira del carro. Pocos estadios le quedan ya por profanar. Ha marcado en casa de la Juventus, Bayern, United, City, Liverpool, Estrella Roja y Dortmund, entre otros.

El delantero del PSG ha dado motivos de sobra para poder compararle con Cristiano y Messi, los dos máximos goleadores de la Liga de Campeones. Sobre todo con los dos primeros. Con 24 partidos a sus espaldas el astro portugués sumaba un total de 2 dianas por las 11 de su ‘archienemigo’ Leo Messi. Ante el United volvió a ver portería para poner al PSG con una clara ventaja de cara al partido de vuelta en París. Dio una lección de fútbol, como ya sucedió en el Mundial.

Camino del Balón de Oro

En Rusia disputó su primer campeonato del mundo con la selección absoluta de Francia, aunque parecía todo un veterano. Fue, sin duda, el mejor futbolista del combinado de Deschamps en el torneo, dio una exhibición en octavos de final ante la todopoderosa Argentina de Messi. Ahora se le ha puesto entre ceja y ceja ser el mejor jugador del 2019 y lo está consiguiendo. Todavía queda mucho para que se de el próximo Balón de Oro pero Kylian tiene muchas papeletas para llevárselo.

De conseguirlo seguro que no será la única vez que se lo lleve. Con 20 años está batiendo todos los registros, es un jugador clave en uno de los grandes equipos de Europa y aspira a ganar la Champions. No importa quién esté a su lado, Mbappé ya es un jugador de clase mundial. Apenas le quedan detalles por pulir, no parece que tenga 20 años sino que da la sensación de que lleve toda la vida jugando a nivel profesional.