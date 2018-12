Schmeichel intentó salvar la vida del dueño del Leicester: “El calor era inmenso, no pude hacer nada”

Kasper Schmeichel ha desvelado el mal momento que pasó con la muerte de Vichai Srivaddhanaprabha, dueño del Leicester, el pasado mes de octubre

Kasper Schmeichel ha explicado el mal momento que pasó con la muerte de Vichai Srivaddhanaprabha, dueño del Leicester, el pasado mes de octubre. El portero se encontraba en el estadio en el momento en el que el helicóptero perdió el control y se terminó estrellando en el parking del King Power Stadium. De hecho, vio el momento del despegue y sintió que algo no iba bien.

“Infelizmente me acuerdo de todo. Recuerdo todos los pormenores. Estabas con unos familiares en el estadio, que habían venido desde Dinamarca, y después del partido dimos una vuelto por el campo y vimos el helicóptero, que siempre es una gran atracción”, contó a Sky.

“Aclamamos, dijimos adiós y vimos como el aparato levantaba el vuelo. Yo lo había visto cientos de veces, era una especie de ritual al final de los partidos, pero algo no iba bien porque el helicóptero no se quedaba quieto en el aire y después empezó a caer”, añade.

Cuando vio el impacto, Schmeichel no dudó en salir corriendo para tratar de prestar su ayuda: “Corrí en dirección al túnel del vestuario y bordeé el estadio. La gente de fuera aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Hice un sprint al tiempo que gritaba a las personas para que llamaran a la policía. Uno de los miembros de seguridad me vio y corrió también al rescate”.

“Conseguimos llegar muy cerca del helicóptero. La seguridad consiguió llegar un poco más para ver si podían hacer alguna cosa. Pero era evidente por el intenso calor que ya no había nada que hacer. Fue horrible sentirte así. Estar allí sin poder hacer nada”, confesó.