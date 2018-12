La renovación de Mauro Icardi con el Inter de Milán sigue sin producirse pese a los últimos comentarios lanzados por Wanda Nara, mujer y agente del argentino El contrato del capitán del Inter finaliza en 2021 y aunque el club quiere renovarlo, las posturas son diferentes en relación a la cláusula de rescisión

El futuro de Mauro Icardi en el Inter de Milán continúa en el aire. A pesar de que hace unos días Wanda Nara, su mujer y agente, colgaba un mensaje en las redes sociales en el que señalaba que estaba leyendo los papeles de la renovación del argentino, días después ha revelado a qué prolongación de contrato se refería y nada que ver con el club italiano. A día de hoy, no ha habido ningún tipo de movimiento para firmar una renovación a un contrato que finaliza en 2021.

Wanda Nara ha decidido jugar al despiste con el futuro de Mauro Icardi. El capitán del Inter de Milán tiene contrato con los italianos hasta junio de 2021 y en el club lombardo están deseando renovarlo. Sin embargo, por ahora el argentino y su mujer no quieren hacer ningún movimiento pues hay un punto en el que está costando llegar a un acuerdo: la cláusula de rescisión (para clubes no italianos). En este momento si un club extranjero quiere fichar al 9 del Inter tendrá que depositar los 110 millones de euros que aparecen en el contrato, una cifra que los italianos quieren subir, mientras que el entorno del futbolista no la quiere tocar.

El viernes por la noche, Wanda Nara comentaba en Twitter que estaba leyendo la renovación de Icardi. Un mensaje que enseguida ocupó las portadas de los principales diarios digitales italianos. La renovación de Icardi con el Inter parecía estar muy cerca de concretarse. Pero nada más lejos de la realidad. El lunes no hubo anuncio por parte del club italiano pese a la expectación suscitada. Más bien lo contrario, el propio futbolista se unía al juego con su futuro.

El argentino publicó en Instagram una imagen en la que se le veía cogiendo un jet privado y el mensaje: “Rumbo a Londres”. Entonces, incluso en Inglaterra se hicieron eco y empezaron a especular con un acercamiento al Chelsea, de Maurizio Sarri. Nada que ver… Después tanto Icardi como Wanda Nara desvelaban el misterio: la renovación era con la popular marca americana, Nike.

Según La Gazzetta Dello Sport el acuerdo definitivo entre Inter e Icardi llegará a principios de año pues tienen una reunión en la agenda, con la posibilidad de alargar su contrato hasta 2023.