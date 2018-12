El médico del Arsenal desvela el detallazo de Griezmann cuando Koscielny se rompió

Laurent Koscielny se lesionó a poco más de un mes para el Mundial de Rusia 2018. El lateral francés se rompió el tendón de Aquiles durante las semifinales de la Europa League frente al Atlético de Madrid en el duelo del Wanda Metropolitano. Pero sin duda hay un detalle que sorprendió gratamente al médico del Arsenal. Cuenta que al llegar el descanso se acercaron los jugadores se acercaron y le abrazaron, cuando de repente Griezmann entró al vestuario visitante.

“Llegó el pitido del descanso y repentinamente todos los jugadores vinieron. El nivel de cariño, respeto e incluso amor por Laurent fue increíble. Todos fueron a abrazarle”, aseguraba el doctor del cuadro londinense. Poco después apareció el delantero del Atlético de Madrid para preocuparse por el estado de su compatriota, que se iba a perder el Mundial en el que Francia terminaría saliendo campeona.

“Cuando el equipo se fue a hablar, yo me quedé con Laurent y vivimos un momento muy emotivo. Uno de los rivales entró, era Antoine Griezmann, llegó andando y literalmente se lanzó sobre él. Le pasó el brazo por encima y se dieron un abrazo muy cariñoso que se prolongó. Y Griezmann no me preguntó cómo de grave era. Ambos se miraron y ya sabían lo que implicaba. Creo que eso impresionó mucho a Koscielny“, comentaba el médico.

Ese detallazo de Griezmann sorprendió bastante al doctor, que lo cuenta ahora, varios meses después de que sucediera, durante una entrevista con el canal oficial del Arsenal. Antoine ya se había preocupado por Koscielny en el terreno de juego. En cuanto sufrió la lesión fue de los primeros en acudir para ver cómo estaba, pero desgraciadamente el lateral galo no pudo continuar y ha estado seis meses de baja pero ya está de vuelta, aunque tan solo ha disputado tres partidos y uno con el equipo sub-21.