El jefe de las barras bravas de Boca tiene prohibido entrar al Bernabéu para ver la final de la Copa Libertadores 2018

Rafael di Zeo podrá viajar a España, pero salvo triquiñuela de última hora no podrá entrar al estadio Santiago Bernabéu a presenciar en directo el River – Boca de la Copa Libertadores. El capo de la 12, barra brava de la escuadra xeneize, figura en el listado que ha sido facilitado a la Policía Nacional en el que aparecen los nombres de los aficionados que no pueden acceder al recinto por actos violentos y delictivos.

Por lo tanto, Di Zeo, que sí podrá campar a sus anchas por Madrid durante toda la jornada después de que Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral Federal 8, ordenó que podrá estar en la capital de España porque no hay ningún tipo de riesgo de fuga, de que se entorpezca la causa y porque no tiene ningún antecedente de detención, no podrá tener acceso al Bernabéu para presencia in situ la final de la Copa Libertadores 2018. Hay que recordar que el barra brava en principio tenía prohibido viajar por encubrir a otro barra brava en un caso de detención con secuestro.

Se hospedará en el Hotel Splendid, situado en la Gran Vía. Además, al jefe de la barra brava de Boca no será difícil verlo en la Fan Zone del equipo xeneize que estará ubicada en Nuevos Ministerios, concretamente, en Castellana con Raimundo Fernández Villaverde.

La Policía Nacional vigilará durante todo el día a uno de los barras bravas más peligrosos. Si finalmente no puede entrar al campo, las fuerzas de seguridad se encargarán de que no organice ningún acto vandálico que pueda empañar una jornada que debe ser festiva.