Cristiano se raja y no irá al River-Boca del Bernabéu

Cristiano Ronaldo no estará el domingo en el Bernabéu. El jugador portugués se ha echado atrás de su intención inicial y no viajará a Madrid para asistir al River-Boca de la final de la Copa Libertadores, el duelo del año y que tanta expectación ha creado en el mundo.

Cristiano, que había sondeado la posibilidad de regresar a Madrid para ver el partido, finalmente ha decidido no estar en el Santiago Bernabéu. Lo hace, según su entorno, porque “es muy pronto para volver”, en referencia a la que fue su casa durante nueve años y de la que salió este verano rumbo a Turín.

El portugués, que no acudió este lunes a la entrega del Balón de Oro por parte de su ex compañero Modric, tanteó la idea de regresar al Bernabéu para ver el gran partido River-Boca, pero sin embargo se ha echado atrás a última hora. Ronaldo incluso llegó a llamar al Real Madrid para pedir entradas a pesar de que no confirmó su presencia.

Finalmente, Cristiano declinó ir y no se encontrará en el Bernabéu con Leo Messi, que sí será uno de los futbolistas que estarán en el estadio del Real Madrid para disfrutar del duelo por excelencia de Sudamérica. El jugador del Barcelona, que jugará el sábado por la noche (20:45 horas) ante el Espanyol, viajará a Madrid el domingo para ver el River – Boca.

La Federación Argentina de Fútbol (AFA), así como la española, recibió las peticiones de entradas por parte de Leo Messi, así como de otras altas instituciones que llenarán el palco del Bernabéu. Cristiano, que juega su duelo de Serie A con la Juventus el viernes, también llamó para saber la disponibilidad de las mismas, y fue rápidamente invitado para ello, pero el portugués lo declinó a última hora entendiendo que es pronto para él volver al Bernabéu y más de la manera en la que se fue del Real Madrid.

El River-Boca se celebrará este domingo (20:30 horas) en el Santiago Bernabéu en un partido de alta expectación y con grandes medidas de seguridad. Tras los incidentes ocurridos en Buenos Aires, la CONMEBOL decidió que la final se jugara fuera de Argentina y de Sudamérica, por lo que decidieron Madrid como sede neutral de un partido que viene con el 2-2 de la ida en La Bombonera pero donde no vale el valor doble de los goles, por lo que en caso de cualquier empate se irá a la prórroga.

Cristiano, explica su entorno, estaría encantado de asistir a Madrid para ver el River-Boca en directo y no tendría ningún problema en verlo junto a Leo Messi, pero finalmente se cerró la idea para no incomodar, según las fuentes cercanas a Ronaldo, al Real Madrid.