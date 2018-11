Setién incendia al Betis: “Algo estará haciendo mal Bartra para estar aquí”

Quique Setién está cuestionado por los últimos resultados en el Betis. El técnico, que el año pasado metió en competiciones europeas al equipo hispalense, habló en RAC1 sobre el defensa internacional Marc Bartra y menospreció al club donde actualmente trabaja.

“Que esté aquí (en el Betis) evidentemente no es un buen síntoma para él. Es bueno para nosotros, muy bueno, pero él, estando en el Barcelona y en el Dortmund… yo muchas veces se le digo: ‘algo no estarás haciendo bien para que estés aquí en el Betis, un equipo que en teoría es menor que los otros dos que has estado y con menos potencial”, dijo el técnico en la emisora catalana.

Por otra parte, el técnico le insistió siempre en que se fije en lo que hace en el campo Gerard Piqué. “Hay que mejorar los aspectos, controlar el estrés, tener un poso que seguramente lo irá adquiriendo a medida que vaya teniendo más años, como nos ha pasado a todos. Ahora es tremendamente impulsivo, a veces le cuesta controlar esas emociones, él quiere ganar el partido, estar en todo y a veces… le digo: ‘fíjate en Piqué, como con esa pausa llega a todos los sitios, no se estresa nunca, siempre está bien colocado, decide bien… analízale porque yo no te voy a poder enseñar lo que te enseña un futbolista de ese nivel. Bien puedes copiarle y mejorar o dar lo que te da cada día”, zanjó Setién.