Luis Enrique: “¿Modric? El mejor del mundo es Messi”

España se mide a Croacia en la segunda jornada de la Liga de las Naciones Luis Enrique comenzó con victoria en Wembley ante Inglaterra su andadura como seleccionador

Luis Enrique analizó el partido que enfrentará a España ante Croacia perteneciente de la Liga de las Naciones de la UEFA. El duelo se celebrará en el Martínez Valero de Elche. El seleccionador afronta su segunda cita al mando del combinado nacional tras vencer a Inglaterra en Wembley.

Poco tiempo de preparación

“Estamos ante el tiempo más corto que se puede tener, aunque están todos los jugadores preparados y en condiciones de competir”.

Croacia

“Tiene muchas virtudes. Ser subcampeón del mundo no se regala. Tienen futbolistas en la élite mundial. Atacan, defienden bien y son agresivos en la presión”.

Partido ante Inglaterra

“Todo lo que suceda en el terreno de juego tiene que ver con los once jugadores. Estuvo bastante equilibrado en cuanto a ocasiones de gol, pero creo que merecimos la victoria”.

Jugadores sin protagonismo

“Esto no es el colegio. Esto es un equipo de fútbol profesional y están encantados de venir a representar al país. En eso no puedo tener ninguna queja”.

Ilusión de la afición

“Una de las mejores cosas que puede hacer un profesional dentro de un terreno de juego es tener satisfecho al aficionado. Pero los profesionales nos tenemos que centrar en lo deportivo, teniendo en cuenta el tiempo tan corto de preparación, por lo que nos fijamos en competir. Eso sí, nos encanta que la afición esté ilusionada”.

Cansancio

“No sigo una línea igual en ningún equipo en los que he estado. Me intento adaptar. No he dicho que estén cansados, pero es un ciclo perfecto. Han entrenador perfecto y los veo muy bien”.

Busquets

“El papel de Busquets es el mismo que en los otros años. Es un timón y un futbolista muy importante. También está Rodri, que reúne muchas cualidades parecidas. Por lo que estoy encantado”.

Modric

“Yo si tuviera que hablar de Croacia hablaría de Modric y Rakitic. Si hay que quedarse el premio al mejor jugador del mundo yo se lo daría a Messi, creo que está un paso por delante”.

Palabras con De Gea

“Mi trabajo es el del entrenador. Me he dedicado a conocerlos a nivel personal. No he podido hablar en profundidad con ellos, pero De Gea es un jugador muy maduro. Ya sabemos lo que significa ser un profesional del fútbol. Creo que está preparado para vivir con esto”.

Rotaciones

“Mi día a día os daría una pista. Esto es una selección, no un equipo y no tengo todos los días a mis jugadores. No voy a decir lo que voy a hacer mañana y creo que jugar con menos días de descanso es suficiente. Estaremos arropados por la afición”.

Posición de Isco

“Isco puede jugar en cualquier posición de las de arriba, hasta de falso ‘9’”.

Parecido con Saúl

“Saúl tiene unas condiciones únicas. Creo que no se parece a mí, creo que es un producto mejorado. Puede defender, llegar al área y tiene todo para ser importante. Eso sí, tiene mucha competencia y tiene que rendir siempre a un alto nivel”.

Iago Aspas

“Uno se hace una idea y luego en los entrenamientos ve otra. No tengo problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Le he visto volar esta semana. Rectificaré mi opinión siempre que considere que beneficia al equipo”.

Análisis

“No puedo hacer un análisis del Mundial porque no era el entrenador. Hemos analizado el partido, pero en una charla sin poder trabajar será difícil poder mejorar cosas. Mañana hablaré de una manera superficial. Tengo que ver el tiempo y lo que es mejor para competir ante Croacia”.

Mejora respecto ante Inglaterra

“Uno de los puntos de mejora sería ver los espacios. En los minutos finales contra Inglaterra nos costó, pero es que Inglaterra arriesgó y es la cuarta clasificada del último Mundial. Me encantó el resto del partido y fuimos superiores.

Experiencia

“La experiencia siempre es un grado. Es cierto que el saber afrontar las situaciones vividas es un punto importante. Los jóvenes pueden tener un deseo mayor. Hay que hacer un mix”.

Puntos fuertes de Croacia

“Yo si esperaba lo que hizo Croacia porque compite muy bien. Tiene grandes jugadores. Sus puntos fuertes son que defienden y atacan como equipo. Se sacrifican, presionan tras pérdida y son segundos por algo. Esperamos minimizar las opciones de Croacia y ver una mejor España”.