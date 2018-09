Leo Messi se queda por primera vez fuera del podio del premio The Best Mbappé y Griezmann, campeones del Mundial, se quedan fuera de los finalistas, que son Modric, Cristiano y Salah

La FIFA ha anunciado a los tres candidatos al galardón The Best, que premia a los tres mejores futbolistas de la pasada temporada. Entre ellos no estará ni Leo Messi, un habitual, ni Neymar, ni ninguno de los jugadores que ganaron el Mundial –como Griezmann o Mbappé– de Rusia el pasado mes de julio.

Leo Messi se ha pegado otro batacazo al no estar entre los tres finalistas del premio The Best. Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah han apeado del podio al delantero argentino del Barcelona, que tampoco estuvo entre los tres mejores futbolistas la temporada pasada para la UEFA, premio que cayó en las manos del croata del Real Madrid.

Tampoco estará Neymar entre los tres primeros. El brasileño salió del Barcelona rumbo al PSG y, tanto la lesión en el tramo final de temporada como el papel de Brasil en el Mundial, le han frenado para estar entre los mejores futbolistas del planeta en esta temporada 17-18.

Antoine Griezmann logró, como él decía, sentarse en la mesa de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en 2016, pero no en 2017, ocupando Neymar su puesto. Quedó tercero el año que fue finalista, pero esta temporada también tendrá que ver la ceremonia desde casa al haberse quedado fuera de la terna final. Y eso que ganó el Mundial y la Europa League con el Atlético.

El de Macon no fue el único francés que también se ha quedado sin optar al The Best. Kylian Mbappé, otro de los grandes artífices de que el Mundial se fuese para el país galo, también quedó fuera de los tres finalistas. Su primer año en el PSG no fue nada malo, aunque el papel del club parisino en la Champions dejó mucho que desear. El Mundial fue insuficiente para que el ex del Mónaco fuese uno de los candidatos a llevarse el máximo galardón individual que entrega la FIFA.