Pillan a Salah con el móvil mientras conduce ¡y el Liverpool le denuncia!

El Liverpool no pasa ni una a sus jugadores en cuanto a su conducta fuera de los terrenos de juego. Mohamed Salah, estrella del conjunto inglés, fue denunciado por su equipo tras comprobarse como iba conduciendo al mismo tiempo que utilizaba el teléfono móvil, en unas imágenes difundidas a través de un aficionado en las redes sociales y que llegaron a manos del Liverpool. El suceso podría haber tenido lugar el pasado domingo, tras la victoria rotunda de los reds sobre el West Ham (4-0), en la que Salah fue uno de los destacados.

“El club, después de hablar con el jugador, ha dado parte a la Policía de Merseyside de las imágenes y las circunstancias que rodearon su grabación. Hemos hablado con el jugador también y cualquier seguimiento posterior se tratará internamente. Ni el club ni el jugador harán más comentarios sobre este asunto”, afirmó un portavoz del Liverpool a medios ingleses.

La Policía del Condado de Merseyside, que es la que tiene competencia en Liverpool, reconoció a través de su cuenta de Twitter haber sido informada del hecho. “Nos han advertido de un vídeo que supuestamente muestra a un futbolista usando el teléfono móvil mientras conduce. Se ha trasladado al departamento pertinente. Gracias por hacérnoslo saber”.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍

