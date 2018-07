El Bayern se niega a perder a James

El club bávaro se muestra firme y no dejará salir al jugador al que le gustaría volver al Madrid La marcha de Zidane hizo que James considerara su regreso pero en Alemania no están dispuestos a ello

Que a James Rodríguez le gustaría regresar al Real Madrid es un secreto a voces. El jugador veía con buenos ojos su vuelta al Santiago Bernabéu una vez que Zinedine Zidane dejó el banquillo blanco, el gran impulsor de su marcha. Pero el colombiano no depende de sí mismo, aunque Julen Lopetegui veía con buenos ojos su retorno y el vestuario lo aprobaba, el balón estaba en el tejado del Bayern de Múnich y éste ya se ha apresurado a decir “no”.

El último en manifestarse ha sido Karl-Heinz Rummenigge. El director ejecutivo de los bávaros, tal y como recoge Bild, fue tajante ante la posibilidad de que James vuelva a Madrid: “Muchas cosas que se están diciendo en España son mentiras. Él tiene la certeza de que jugará en el Bayern la próxima temporada”.

No fue el único en estos días que desde el Bayern cierra las puertas de un posible regreso de James al Real Madrid. Su nuevo entrenador, Nico Kovac, también le quiere en Múnich: “El acuerdo de cesión es hasta 2019 y sigue siendo válido. Después tenemos la opción de firmarlo permanentemente. Pero no hay dudas, James Rodríguez va a jugar en el Bayern de Múnich la temporada 2018/19”.

Es el Bayern de Múnich el que tiene la llave del regreso del cafetero y es éste mismo el que no da la opción. El jugador siempre quiso vestir la camiseta del Real Madrid y solo salió del equipo blanco por la presencia de Zinedine Zidane, con el que perdió la confianza. James sondeó su posible regreso poco después de la marcha del francés y en Concha Espina encaja la posibilidad de que volviera.

El vestuario y Lopetegui le quieren

A Julen Lopetegui le gustaba la idea de contar con el colombiano para su zona de tres cuartos. James entendía que podía empezar de cero con el entrenador español y es por ello que pensó en la hipotética vuelta. Además, en el vestuario del Real Madrid mantiene a grandes amigos que le dan más motivos para pensar en volver.

Pero la puerta está cerrada. Su entrenador dice no y un parte tan importante dentro del organigrama de los bávaros, voz autorizada, como Rummenigge vuelve a decir no. El deseo del jugador no será cumplido y tendrá que volver a jugar esta temporada en Alemania. Al final de su segundo año de cesión, el Bayern de Múnich podrá decidir por él: quedárselo en propiedad o dejarlo marchar.