Hierro: “Tenemos claro el plan y sabemos lo que queremos”

El seleccionador de España, Fernando Hierro, atendió a los medios de comunicación en la previa al partido que enfrentará a la Selección contra Rusia en los octavos de final del Mundial 2018.

Puntos fuertes de Rusia

“El juego directo se puede hacer de distintas maneras. Tenemos claro el plan y sabemos lo que queremos. Sabemos de las condiciones de Rusia. A partir de ahí, tenemos mucha confianza en nuestros chicos, tenemos confianza plena en lo nuestro. Analizamos los rivales, todos lo hacemos. Debemos tener confianza en la selección. Veo al equipo en buen estado físico y mental y sabiendo de las dificultades. Queremos ser positivos, y pensamos que todo va a salir bien”.

Velocidad de los rusos

“Sabemos lo que es Rusia y lo que somos nosotros. El que menos se equivoca puede ganar. Tenemos que minimizar errores. Tenemos virtudes y defectos, debemos ser inteligentes. Están analizados y sabemos qué tenemos que solucionar. El equipo se ha levantado cinco veces en el torneo. Tenemos cosas para ser optimistas, el equipo se ha levantado y ha peleado hasta el final, y eso debemos analizarlo también”.

Plan defensivo de Rusia

“No quiero jugar a adivino, pero prevemos un partido duro. Esperamos estar ágiles dentro del campo, y ver cómo sale el equipo. En San Petersburgo cambiaron de sistema, pero en este Mundial, no. No sabemos qué idea de juego tendrán. No podemos ponernos en la cabeza del seleccionador”.

Maldición del anfitrión

“Las estadísticas están para romperlas. No tenemos que mirar hacia atrás. Estamos en el cuarto partido, no pensamos en lo que pasó años atrás. Todo se centra en el mañana. Eso nos tenemos que meter a fuego. Tenemos once millones y medio de españoles viéndonos en televisión. Vamos a hacer todo lo posible para ganar, somos una buena selección y nos vamos a dejar la vida por que España continúe en el Mundial. Los partidos se ganan dentro del campo, y tenemos jugadores acostumbrados a jugar en todo tipo de ambientes”.

¿Tres defensas?

“Podemos estar toda la noche viendo videos pero al llegar al campo todo puede cambiar. Sabemos adaptarnos a las condiciones, conocemos perfectamente cómo son, tanto a nivel individual como en colectivo. No nos vamos a pasar toda la noche pensando en cómo jugarán. Tenemos riqueza para adaptarnos al salir el campo”.