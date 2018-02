Aurah destroza a Jesé Rodríguez: “Dos días en Madrid y sólo siete minutos con tu hijo, vergonzoso”

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez vuelven a la gresca en las redes sociales. La madre del hijo pequeño del jugador del Stoke City ha publicado unas imágenes en Instagram donde realiza una serie de acusaciones contra el ex madridista. La canaria le echa en cara que sólo haya compartido siete minutos con su hijo enfermo durante el tiempo que ha pasado en Madrid.

Jesé no se ha quedado quieto y también ha respondido. “Lo triste de todo es que nadie sabe la realidad y lo peor de todo es que sigue viviendo de su propia mentira. Tiempo al tiempo”, respondió el futbolista. Aunque después ha sido ella la que ha decidido publicar mensajes de Whatsapp.

No es la primera vez que ambos se enzarzan. Desde que ambos pusieran punto y final a su relación se han mandado varios dardos, aunque nunca habían llegado a estos puntos.

Este es el mensaje de Aurah a Jesé

El sufrimiento y el autosacrificio que has causado a mí y a mi familia… para cubrir los turnos con Nyan… gastándose lo que no podían casi […] para descansar sin dormir… ¿tú dices que es imposible? Es imposible con una persona como tú que sólo te quieres a ti mismo. Pero a Nyan lo rodean personas que lo aman de verdad y luchamos cada día aún poniendo en peligro nuestra salud, casi sin comer, casi sin dormir… tú de eso no tienes ni idea ya que estás en Madrid y no has ido a verlo siete minutos contados… vergonzoso. Pero sí tienes tiempo de fumar sisha. Ya no es que estés porque no estás si no que aún teniendo todos los medios para ayudar teniendo todos los medios, no lo has hecho y eso dice todo de ti hacia tu hijo. (Yo siempre hablo de tu relación con tu hijo y tu sólo hablas de mi relación contigo. La verdad es que tú y yo no tenemos relación ninguna y no me dejas otra evidencia de que TÚ NO HAS SUPERADO QUE LA RELACIÓN SE ACABÓ y que sólo nos une un bebé enfermo). Doy gracias a Dios que puedo demostrar cada minuto, hora y segundo que he estado en ese hospital, ya que llevan un control. Y doy gracias a Dios de que mi padre esté ahora mismo haciendo un sobreesfuerzo […]

Estoy cansada de tus mensajes que me hacen pensar que no estás bien de tu cabeza y que no preguntes en ningún momento por tu hijo pero estés preguntando por mi vida privada.

Tú dejaste la relación así que supera ya que se acabó.

Y céntrate en tu hijo que está muy malito y lo van a operar de nuevo y a mí es lo único que me importa.