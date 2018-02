Mourinho: “En el mundo de la prensa hay gente cuyo apellido es mentiroso”

José Mourinho ha vuelto a sacar su lado oscuro tras las informaciones del caso Pogba. El técnico del Manchester United ha tildado de “mentirosos” a los que hablan de fractura entre el centrocampista y el portugués, que según algunos medios podría desembocar en el desembarco del francés en el Real Madrid. A Mou no le hizo ninguna gracia la noticia y cargó contra la prensa en la previa del encuentro de FA Cup ante el Huddersfield Town.

“Pogba acepta que no ha estado jugando bien, pero eso es todo. No tengo que contaros mis conversaciones con mis jugadores, eso es nuestro problema. Y es mentira que nuestra relación no sea buena, que no nos comuniquemos, que no estemos de acuerdo con las posiciones y con su papel en el equipo. En los últimos partidos no jugó bien, punto. No hace falta ser mentirosos. Nuestro objetivo, el suyo y el mío, es que mejore su nivel”, aseveró.

En última instancia, Mourinho habló de cómo ha sido la vuelta del crack galo tras su grave lesión y reconoció que será de la partida en el duelo copero de este sábado ante el cuadro de Huddersfield en Old Trafford. Compara la lesión de Pogba con la sufrida por Dembélé en el Barça, que le ha mantenido varios meses fuera de los terrenos de juego.

“Tuvo una lesión esta temporada, una lesión grave. Casi tuvo que operarse, como Dembélé en el Barcelona, pero la decisión fue que no lo hiciera y que pasase por un tratamiento conservador. Todos estábamos felices y él estuvo jugando muy bien antes de eso. Contra el Arsenal estaba siendo su mejor partido y recibió una tarjeta roja. Estuvo mucho tiempo fuera y en este momento no está jugando bien y su equipo lo necesita a un buen nivel, por eso no estamos tan bien. Les pasa a todos los equipos cuando sus jugadores clave no rinden del todo bien. No tenéis que decir que queremos venderlo, aunque algunos lo hagáis. A muchos los conozco y en vuestro mundo hay muchos cuyo apellido es mentiroso, y eso no es bueno. Pogba jugará mañana“, dijo.