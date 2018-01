Posibles alineaciones Jornada 19 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 19 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 19 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Getafe vs Málaga

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Cala, Bruno, Antunes, Arambarri, Mora, Portillo (Gaku), Ángel (Gaku), Amath y Jorge Molina.

Despejar dudas es lo que quiere el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Reciben a un Málaga en horas bajas. Bordalás tiene bastante aprendido el once y solo mantiene dudas con la inclusión o no de Gaku Shibasaki. Portillo o Ángel, posibles damnificados. La ausencia de Djené obliga a tirar de Bruno al técnico azulón.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Baysse, Ricca, Keko, Recio, Adrián (Iturra), Chory Castro, Peñaranda (Adrián) y Borja Bastón.

El Málaga llegará a Getafe con todas las alarmas encendidas y sin grandes cambios. Con Adrián recuperado, partirá de inicio. Se espera ver junto a quién lo hará, si Iturra seguirá en el once y se penalizará a algún delantero, o si lo hará junto a Recio en la medular.

Posibles alineaciones del Girona vs Las Palmas

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Juanpe, Muniesa, Bernardo, Mojica (Aday), Portu, Pere Pons, Granell, Borja García y Stuani.

El Girona quiere recuperar lo todo lo bueno que ha hecho hasta el momento en casa. Tras dos derrotas fuera de casa, ante Las Palmas busca el impulso. Se espera el once de gala de Machín. Se mantiene la duda con Aday en el carril zurdo. Timor se caería del once y Borja García volvería a él.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, David Simón, Gálvez, Ximo, Dani Castellano, Peñalba, Javi Castellano, Viera, Momo (Tana), Calleri, Toledo (Jairo).

Con el nuevo rumbo que quiere darle Jémez a Las Palmas se esperan cambios en Girona. La lesión de Samper devuelve la titularidad a Javi Castellano, que acompañará a Peñalba. Gálvez estrenará titularidad en la zaga junto a Ximo. Las dudas están en los extremos. Jairo podría debutar dejando en el banco a Toledo. Momo y Tana se rifan el otro costado.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Villarreal

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Nacho), Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Bale y Cristiano Ronaldo.

El Madrid buscará resultados ante el Villarreal. Once de gala ante los amarillos para recuperar el crédito y ganar confianza de cara a la Champions League, ahora objetivo unánime de los blancos. De llegar apto Ramo, será titular por delante de Nacho.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa, Samu Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Enes Ünal (Raba) y Bacca.

Víctor Ruiz no estará en el once de Javi Calleja por sanción. Bonera será su sustituto en el centro de la zaga. Trigueros vuelve al once y permitirá ver el centro del campo ideal, con Rodri, Castillejo y Fornals. Arriba la única duda es entre Enes Ünal y el canterano Raba.

Posibles alineaciones del Éibar vs Atlético de Madrid

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa (Rubén Peña), Ramis (Lombán), Oliveira, José Ángel, Alejo (Orellana), Jordán, Dani García, Inui, Charles y Enrich.

Racha de ensueño la del equipo armero que chocará con el Atlético de Madrid. Pocos cambios se esperan en el cuadro granota aunque Mendilibar anda con varias dudas. La sanción de Arbilla obliga a elegir entre Lombán y Ramis. Además, Capa acabó tocado ante Las Palmas y Rubén Peña podría sustituirle. Orellano podría debutar como titular en el puesto de Alejo.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe, Correa, Koke, Saúl, Thomas (Carrasco), Gameiro y Griezmann.

El Cholo Simeone parece haber vuelto a encontrar el camino del éxito en este Atlético de Madrid. Sin Savic y Gabi por acumulación de tarjetas ni Diego Costa por expulsión, el argentino está obligado a cambiar el once. Giménez acompañará a Godín en la zaga y Filipe vuelve al lateral zurdo. Saúl actuará en la medular por Gabi y Gamiero en punta por Costa. Thomas o Carrasca, duda para Simeone.

Posibles alineaciones del Deportivo de la Coruña vs Valencia

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho, Carles Gil, Borges, Guilherme, Adrián, Lucás Pérez y Andone.

El Dépor busca seguir sumando esta jornada en casa, en Riazor. Parralo confiará de nuevo en Florin Andone y lo acompañará con Lucas Pérez, de recuperarse, o Emre Çolak. Mosquera sería el damnificado.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay, Gabriel, Gayà, Nacho Gil, Parejo, Maksimovic, Guedes, Rodrigo y Zaza.

Las sanciones de Andreas Pereita y Kondogbia por acumulación y la lesión de Carlos Soler, complica el once a Marcelino. Maksimovic volverá a la titularidad junto a Parejo y Nacho Gil cubrirá el costado diestro. Zaza de nuevo en punto, al igual que Montoya en el lateral.

Posibles alineaciones del Levante vs Celta de Vigo

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Chema (Cábaco), Postigo, Luna, Lerma, Campaña, Jason, Bardhi, Morales y Nano (Boateng).

El Levante irá a por todas ante el Celta de Vigo. Recuperados Campaña, Bardhi y Morales, partirán de inicio. Postigo y Chema también estarán en el centro de la zaga. Coke debutará como titular. Jason y Lerma, supervivientes del Camp Nou. Mendilibar duda entre Boateng o Nano en la punta de ataque.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny, Lobotka, Wass, Tucu Hernández, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Poco tocará Unzué tras la buena imagen que dio el Celta de Vigo ante el Real Madrid. Sergi Gómez volverá al centro de la zaga junto a Cabral. El resto, lo que logró rascar un empate ante el equipo blanco.

Posibles alineaciones del Alavés vs Sevilla

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Ely, Maripán, Duarte, Ibai Gómez, Tomás Pina, Manu García, Pedraza, Bojan (Wakaso) y Munir.

La baja de Burgui es un contratiempo serie para el Alavés. Abelardo no podrá contar con él durante algunas semanas y Bojan y Wakaso se presentan como sustitutos. Además, la baja de Alexis Ruano por sanción dará un hueco en el once a Ely. El resto, sin cambios.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Corchia, Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, Banega, N’Zonzi, Sarabia (Navas), Ben Yedder (Muriel) y Nolito.

Con Pizarro de vuelta, Montella apostará por él en el centro del campo. El Mudo Vázquez será el perjudicado. Se espera también a Sarabia de nuevo en el once por Navas, aunque no se descarta que repita el canterano. Ben Yedder o Muriel, eterna duda.

Posibles alineaciones del Espanyol vs Athletic de Bilbao

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Javi López, Duarte (Naldo), Hermoso, Aarón, Marc Roca, Granero (Víctor Sánchez), Darder, Baptistao, Gerard y Sergio García.

Ni David López ni Javi Fuego estarán ante el Athletic de Bilbao por sanción. Quique Sánchez Flores piensa en Granero y Marc Roca en la medular ante la más que posible baja de Víctor Sánchez por lesión también. Duarte, tocado, o Naldo, cubrirán al central sancionado.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Herrerín, Lekue, Núñez, Laporte, Saborit, Rico, Iturraspe, Willians, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

A Ziganda se le acumulan titulares lesionados. Williams volverá al once por la molestia en el isquiosural de De Marcos. Sin Balenziaga aún, Saborit seguirá en el lateral zurdo. Unai Núñez volverá al centro de la zaga junto a Laporte.

Posibles alineaciones del Real Sociedad vs Barcelona

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli (Toño), Odriozola, Íñigo Martínez (Navas), Llorente, Kevin, Zurutuza, Illarramendi, Xabi Prieto, Januzaj, Willian José y Oyarzabal.

Si las molestias se lo permiten, Eusebio Sacristán repetirá once en Anoeta ante el Barcelona. El tobillo de Rulli podría colocar a Toño bajo palos y el gemelo de Íñigo a Navas en la defensa. El resto, los titularísimos.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho (Dembele), Messi y Luis Suárez.

Con Coutinho ya en las filas culés, Valverde tiene otra pieza del puzzle, aunque el brasileño estará alguna semanas de baja. Dembélé podría repetir de inicio aunque Paulinho volvería a ser el sacrificado por el astro francés y es que el centrocampista brasileño está rindiendo a un nivel altísimo. Piqué volverá al once y se mantendrá a Vermaelen.

Posibles alineaciones del Betis vs Leganés

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Rafa Navarro (Francis), Amat, Tosca (Camarasa), Durmisi, Javi García, Joaquín, Fabián, Guardado, Tello (Boudebouz) y Sergio León.

La victoria en el derbi sevillano trajo problemas en la zaga para Quique Setién. Sin sus dos centrales titulares, Feddal y Mandi, el técnico recurrirá a Tosca y Amat. Además, Barragán está lesionado y Rafa Navarro tocado. De no recuperarse el canterano, recurrirá a Francis. También se plantea la posibilidad de colocar a Javi García en la zaga y a Camarasa por Tosca.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldúa, Muñoz, Mauro, Diego Rico, El Zhar, Rubén Pérez, Eraso, Gabriel, Amrabat y Beauveu.

El Leganés intentará seguir sumando en el Villamarín. Amrabat volverá al once dejando a Gumbau en el banquillo. Será el único cambio con respecto a la victoria ante la Real Sociedad. El Zhar seguirá en el otro costado y Beauvue en la punta de ataque.

Lesionados y sancionados de la jornada 19