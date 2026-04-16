El fútbol español llora la muerte de María Caamaño, la ‘Princesa Futbolera Guerrera’

España amanece con dolor y conmoción por una noticia muy triste: la muerte de la pequeña María Caamaño. La joven salmantina de 13 años ha sido todo un ejemplo de lucha contra una enfermedad tan dura como es el sarcoma de Ewing, que finalmente le ha arrebatado la vida tras cinco años peleando con el cáncer. María, ejemplo de fuerza y superación, ha fallecido y las reacciones se suceden en todas las esferas, incluido el mundo del fútbol, su deporte favorito y su gran pasión.

Uno de los primeros en lamentar su pérdida ha sido Álvaro Morata, que pudo estar con ella en varias ocasiones, siendo muy generoso y abriéndole las puertas tanto del Atlético de Madrid como de la Selección Española. «Cuántas cosas nos has enseñado, María. Siempre luchando, siempre con dificultades, pero siempre con esa preciosa sonrisa. Gracias a ti he aprendido muchísimo.

Gracias, Gonzalo Cabalero (torero), por ponerte en mi camino. Y a tus maravillosos padres y a Lucía por la forma en que han afrontado todo con la misma sonrisa que tú. Descansa en paz, pequeña. algún día nos volveremos a ver», escribió el ahora delantero del Como 1907 en un emotivo post de Instagram.

Otro internacional con España como Álex Baena también ha dedicado unas profundas palabras a la pequeña, con la que celebraron la última Eurocopa en la fiesta posterior al título en Madrid. «Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti. Gracias Gonzalo Caballero y Lucía por estos años de lucha, estamos muy orgullosos de ella al igual que ella de nosotros», compartió el atacante del Atlético de Madrid en su perfil.

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Luto por María Caamaño

La noticia fue confirmada por sus padres y su hermana, que han acompañado a la pequeña durante todos estos años para hacer frente a esta enfermedad. A través de una publicación en redes sociales, compartieron la triste noticia: «Después de lo mucho que disfrutó con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante».

Y añadieron, confirmando el peor de los desenlaces: «Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando». Como es de esperar, son muchos los famosos que no han dudado en utilizar sus redes sociales para despedirse de María Caamaño y, sobre todo, mostrar su apoyo incondicional a la familia en estos duros momentos.

Gonzalo Caballero, torero que tenía una fuerte amistad con la familia tras conocer la historia de María, fue el que ayudó a la Princesa Futbolera Guerrera con muchos de sus sueños, por lo que su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para el diestro. «Con el corazón roto y el alma partida en mil pedazos, cuesta asumir que ya no estás aquí. Mi querida Princesa, la sonrisa más bonita que jamás pisó la Tierra. Anoche, volviendo a casa por carretera después de darte un último beso, trataba de encontrar una explicación a tanto dolor. Dios te envió a este mundo con una misión y era enseñarnos que ante la mayor adversidad siempre había que sonreír e intentaré estar a la altura de ello… M4ría se acaban los dolores y las infinitas horas de hospital, pero comienza tu legado. Fue tan bonito lo vivido que solo puedo darte las gracias», escribió.