José Bordalás, entrenador del Valencia, protagonizó un fuerte y tenso enganchón con un periodista en rueda de prensa. El técnico llegó a decir que no iba a responder al reportero y que fuera más breve en sus preguntas, una situación de mucha tensión que se está haciendo viral en redes sociales. «¿Diagnóstico? yo no soy mecánico», empezó contestando. Al insistir y pedirle que no se fuera por peteneras, el técnico estalló. «¿qué es eso de peteneras? A este señor no le respondo».