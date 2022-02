José Bordalás, entrenador del Valencia, rival mañana del Mallorca en Son Moix, dijo que el cuadro que entrena Luis García Plaza «es un equipo que ha tenido diferentes fases a lo largo del campeonato. Tuvo un gran comienzo, luego tuvo una mala racha de resultados y ahora ha recuperado las buenas sensaciones. Muriqi les está dando mucha más solvencia y tienen más alternativas. Están en un buen momento».

«Nosotros hemos preparado la semana y únicamente pensamos en el partido contra el RCD Mallorca. Sabemos que venimos de una mala racha de resultados y queremos cambiarla cuanto antes. Con esa intención vamos a Mallorca», dijo en respuesta a la pregunta de si priorizan la vuelta de la semifinal de Copa sobre el encuentro de mañana en Son Moix. «Para nosotros es un partido muy importante para ir sumando puntos y estar tranquilos en este tramo final del campeonato».

Bordalás admitió estar descontento por la mala imagen que dio el equipo en el último partido ante el Barcelona: «cuando no gano estoy cabreado. Yo estaba enojado por el resultado. Pero todas las declaraciones son positivas. La mía no es negativa, sino en el cabreo que uno tiene, pero ahora pensamos en lo inmediato. Tenemos el ánimo por las nubes. Cuando termina un partido estás cabreado si no ganas, pero ahora tenemos una mentalidad ambiciosa y es lo que tenemos que hacer».

«Puede ser que esa sensación de aferrarnos a la posibilidad de llegar a la final de la Copa del Rey haya hecho que el entorno desvíe la atención real de la competición, pero no el equipo. Es normal por la ilusión del aficionado, que ve la posibilidad de llegar a una final. Nosotros no podemos desviar la atención ni un ápice de lo que realmente interesa», advirtió el entrenador alicantino, que insistió para finalizar en que «tenemos la obligación de sumar un buen resultado en LaLiga y sumar puntos para no entrar en dificultades. Luego afrontaremos con el máximo interés el partido ante el Athletic con nuestra afición».