Batacazo. No se puede calificar de otra manera lo que le sucedió a España en Hampden Park ante Escocia. El combinado nacional recibió una de las derrotas más duras que se recuerdan en la historia reciente de la selección española. Un duelo que se puede equiparar a las caídas contra Chipre previa a la despedida de Javier Clemente o a la derrota contra Irlanda con Luis Aragonés. Este partido manda un aviso a la recientemente estrenada era de Luis de la Fuente, que por suerte para él tiene margen para poder solucionar las cosas que no han salido bien.

Crisis lateral

Toda la defensa tiene que mejorar. Noruega no hizo sangre y por ello no se reparó en la flajilidad atrás, pero en La Rosaleda hubo errores de bulto que provocaron ocasiones. Escocia no ha fallado y lo ha penalizado. Los centrales, salvo Nacho, que está a un gran nivel, tienen que crecer, pero el drama está en los laterales, especialmente en el derecho. Gayà no jugó su mejor partido en Glasgow, pero lo que hicieron Pedro Porro y Dani Carvajal debe hacer reflexionar a Luis de la Fuente.

Un centro del campo atascado

Si ante Noruega quedó claro que Dani Ceballos debe ser titular en este equipo, frente a Escocia se ha demostrado que Mikel Merino se solapa en funciones con Rodrigo, lo que lleva al jugador de la Real Sociedad a perderse. Si no hay contratiempos, en junio De la Fuente podrá contar con Pedri.

En busca de un equipo

Ocho son los cambios que ha hecho Luis de la Fuente de un partido a otro. Sin ser excelente, ante Noruega el equipo respondió, por lo que lo normal era asegurar con pequeñas variaciones. Sólo tres jugadores han repetido y sólo dos estuvieron en el último Mundial. Rodri, que jugó fuera de su posición, y Yeremy Pino, que no sumó un minuto. De la Fuente se debe esmerar en hacer un equipo. Esto no es la Sub-21 y lo que le funcionaba en categorías inferiores es probable que no le valga en la Absoluta.

Sin estilo

Es una alegría que Luis de la Fuente diga que no es preso de un esquema, pero sí tiene que apostar por un estilo que no ha aparecido en estos dos primeros encuentros. Con muchas más alternativas que en la etapa anterior, el objetivo debe ser mantener la idea que ha llevado a España al éxito.

Mejorar el mensaje

Tras el encuentro, un país estaba dolido por la imagen y decepcionado por lo poco que había durado la alegría. Pero lejos de hacer autocrítica, en rueda llegó a decir que este era el camino. El mensaje debe ser otro.