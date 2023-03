De la Fuente: «En el ‘ránking’ somos muy superiores, pero el campo te pone en tu lugar»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la derrota por 2-0 de España ante Escocia en Hampden Park. El combinado nacional pagó muy caros los errores defensivos y ve como se complica la vida en su clasificación hacia la Eurocopa de 2024 que se celebrará en Alemania. Con esta derrota, la Selección queda segunda de su grupo.

El partido

«Era complejo y difícil, pero el plan que teníamos establecido ha salido como queríamos. Fallamos por dos situaciones que al primer nivel te penalizan. Estoy satisfecho porque he visto lo que estamos trabajando y he reconocido cosas con las que tenemos que seguir insistiendo en el futuro».

Clasificación

«Hay que ganar los seis partidos que quedan y vamos a ir a por ellos. Vamos a seguir con nuestra hoja de ruta, que es trabajar, mejorar y apretar».

Acción de Robertson con Porro

«No la he visto. Estaba muy lejos».

Afición

«No estamos contentos con el resultado, pero sí satisfechos por haber reconocido acciones que hemos trabajado. La idea es la que es y los jugadores están convencidos de que se puede seguir».

Listón

«No sé si es comparándolo con el pasado, pero a mí me el pasado me preocupa lo que me tiene que preocupar. Hay que trabajar en una idea. Si hacemos el balance habríamos tenido situaciones para podernos meter en el partido».

La idea

«Nos ha faltado meter goles. Hemos tenido ocasiones, pero no las materializamos. Lo que quiero es dar confianza a estos jugadores, por los que apuesto. Trabajando de esta manera seguro que llegan los goles. Queríamos jugar con amplitud con los extremos, buscar remates, tiros, correr a los espacios. Nos ha faltado acierto».

Lectura positiva

«Lo más importante es sacar la lectura positiva y sacar que cualquier accidente del juego te penaliza. Han sido dos accidentes del juego y nada que reprochar. El primer tiempo hemos dominado. Y se ha visto reflejado el trabajo realizado».

Posibles penaltis

«Los penaltis pedidos no los he visto. Pero valen de poco. Me quedo con que tenemos las ideas claras. Hemos sembrado y hay una semilla importante».

El equipo

«Volvería a hacer esta misma lista. Apuesto por este grupo».

Ambiente

«Hemos vivido una atmósfera espectacular, pero son jugadores de máximo nivel. Seguro que no han estado intimidados por el ambiente».

Cambios

«Los jugadores han estado muy bien y estoy contento con todos. Cuando hay partidos tan seguidos me gusta refrescar. Confío ciegamente en ellos».

Energía

«Todo se puede mejorar. No nos interesa que se pare el fútbol. Los futbolistas son conscientes».

La banda derecha

«Han sido dos accidentes. Eso demuestra que a nivel internacional cualquier detalle te hace perder el partido. En el ránking somos muy superiores, pero el campo te pone en tu lugar. Ellos han hecho las cosas muy bien. Son dos situaciones aisladas. Estoy encantado con Carvajal y Porro, que son jugadores de futuro»