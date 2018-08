Toyota pide perdón a Fernando Alonso por su descalificación

Toyota está arrepentida de haber hecho trampas en el Mundial de Resistencia. El presidente Akio Toyoda pidió perdón a los seis pilotos que fueron descalificados en Las 6 horas de Silverstone, entre ellos el español Fernando Alonso, por el fallo de diseño que provocó la descalificación de ambos bólidos.

El equipo japonés firmó un doblete en la prueba británica con sus dos coches en las primeras posiciones, pero unas horas después la organización descalificó a ambos tras detectar irregularidades técnicas en los bajos de los monoplazas.

“Todos nuestros pilotos condujeron los coches con toda su potencia y la lucha por la victoria fue realmente emocionante para los aficionados, así que me siento realmente decepcionado por perder este resultado. Me gustaría pedir disculpas a los seis pilotos por no poder darles un coche con el que pudieran ganar, a pesar de que lo dieron todo”, lamentó Toyota en un comunicado.

Pese al amargo desenlace, el mandatario quiso agradecer a los seis pilotos del equipo por su “confianza en los coches y por llegar al límite” con ellos, ya que esto les permitirá “conocer las mejoras que se pueden hacer” de cara a futuras pruebas.

“Haremos que nuestros coches sean aún más fuertes para la próxima carrera, para que los pilotos puedan volver a competir en el Fuji Speedway y luchar por otro doblete que fortalezca nuestra situación en el Campeonato”, prometió.