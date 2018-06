La Fórmula 1 no quiere coincidir con el Inglaterra-Panamá del domingo

El GP de Francia se disputará a una hora inusual, las 16:10 del domingo. El motivo no es otro que el evitar coincidir con el partido de Inglaterra de este día, que se enfrenta a las 14:00 de la tarde a Panamá. La audiencia en la Islas es una de las más numerosas de todo el mundo y la Fórmula 1 no quiere perderla por el fútbol. Pero no, no ha sido éste un cambio realizado sobre la marcha, sino que estaba ya previsto desde que se realizase el sorteo de la fase de grupos del Mundial de fútbol.

La carrera no es la única que modifica sus horarios habituales. También lo harán las tres sesiones de entrenamientos libres y la clasificación. En todos los casos el comienzo tendrá lugar exactamente una hora después de la habitual. De esta forma, la parrilla de salida para la carrera comenzará a decidirse a las 16 horas del sábado.

En principio, éste es el único cambio de horario previsto para las carreras que se disputan durante la maratón que comienza este viernes. Serán tres Grandes Premios en tres semanas consecutivas los que tengamos, coincidiendo con el Mundial de Rusia. Eso sí, las pruebas a disputar en Austria y Gran Bretaña no coinciden al menos el domingo con ningún partido. Será complicado que la Fórmula 1 modifique el resto de sesiones del fin de semana, aunque nada es descartable en función de las selecciones que jueguen, especialmente el sábado.