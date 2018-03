El jefe de Renault ataca a la Fórmula 1: “No puede ser que conozcamos al campeón antes de empezar”

Es cierto que siempre en la historia de la Fórmula 1 ha habido épocas en las que un equipo ha sobresalido por encima del resto. Lo de Mercedes ahora, por tanto, no es nada nuevo. Sin embargo, ésta es una situación que escuece tanto a los aficionados, que quieren pelea, como al resto de las escuderías, que seguro que no protestarían si fuesen ellas las que estuviesen en la cima. El caso es que desde Renault no gusta cómo está montada la Fórmula 1 actual, justificando su máximo responsable, Cyril Abiteboul, que es inadmisible que hoy en día se sepa quién va a ser el campeón del mundo incluso antes de empezar la temporada.

“No puede seguir así. No puede ser que ya sepamos el nombre del campeón del mundo antes de que empiece la temporada. Eso no es saludable y no sirve a nadie. Por lo tanto, debemos trabajar estrechamente con Liberty Media, pero también con Ferrari, Mercedes, McLaren, etc., para hacer cambios. Pero debemos hacerlo sin dañar el ADN de la Fórmula 1. La percepción en el público ha cambiado y la receta de antaño ya no funciona en un mundo que cambia constantemente. Ahora el foco debe estar en el deporte, no en la tecnología”, afirma Abiteboul en la Gazzetta dello Sport.