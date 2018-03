Alonso es optimista antes de Australia

La llegada de Renault al equipo McLaren ha dejado una sonrisa casi perenne en la cara de Alonso. A pesar de que los resultados obtenidos en la pretemporada aún están lejos del equipo Red Bull, el asturiano se muestra optimista con este 2018. Eso sí, ha lanzado una petición a los de Woking.

“Sé que sólo necesito un coche que esté a dos, a tres o a cuatro décimas de los mejores para poder jugar con ellos. Tengo mucha confianza en mí mismo, y habrá pistas en las que perderemos y otras en las que les vamos a vencer. Podremos estar ahí”, confesó Fernando en F1 Racing.

Y es que en el último día de pretemporada, el coche cruzó la línea del Circuit Barcelona Cataluña el crono marcaba 1:17.784 con neumáticos hiperblandos. Una gran mejora respecto a la temporada pasada, más de tres segundos de diferencia. Esta cifra ayuda al piloto a mantener la esperanza de acercarse lo máximo posible a Red Bull.

“No sé si vamos a ganar, pero estaremos cerca de ellos. Hacemos nuestros cálculos y si eliminamos la desventaja que vemos en rectas estaremos arriba. En chasis tuvimos problemas, pero en 2017 fuimos más fuertes y gracias a eso dejé de pensar en abandonar la F1″, explicó el asturiano.

Porque el bicampeón ha vuelto a reconocer que estuvo cerca de decir adiós a la competición: “Competir sin esperanzas… Es lo peor. Ha sido un reto para todos nosotros, no sólo a nivel técnico. ¿Cómo de fuerte puedes ser a nivel mental cuando sientes que las cosas no van bien e incluso van a peor? Como en Singapur, una de las tres carreras en las que esperábamos un buen resultado el año pasado. Por un segundo estuve en la tercera plaza, luego vino el accidente en la primera curva, incluso sin estar involucrado en ningún momento. En días como ese debes mantenerte sereno, concentrado. No ha sido fácil mantener la motivación, honestamente. Ha habido altibajos”.