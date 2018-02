Chase Carey, presidente de la F1, quiere que gane Alonso: “Es el piloto al que todos miran”

Los mejores actores siempre aportan un plus a una buena película. Y eso bien que lo sabe Chase Carey, presidente de la Fórmula 1. A sabiendas de que estamos ante una temporada que puede resultar de lo más emocionante, el dirigente americano muestra su esperanza de que entre los competidores por el título se encuentre Fernando Alonso, un piloto que, según él, cuenta con más seguidores que ninguno. “Para este año espero grandes carreras, momentos memorables e impredecibles, un mundial competitivo y equilibrado. El año pasado el reto fue entre dos, así que sería bueno ver a algún equipo más ganar algún Gran Premio. Esperemos que con Renault encuentren una nueva energía porque Alonso es un piloto al que todos miran”, asegura Carey en el Corriere della Sera.

Además de los buenos deseos mostrados para Alonso, Carey también habla acerca del futuro de la Fórmula 1, en el que contará más que nada el espectáculo de cara a los aficionados. “El objetivo es crear un deporte saludable para los fans y para los equipos. Queremos grandes carreras. Esta aerodinámica no ayuda y estamos buscando la solución para modificarla. En la primera fase la prioridad era hacer que el deporte y los negocios crecieran. En la segunda, para mí la más importante, fue traer energía fresca. Ahora todo es mucho más abierto”.

Lo que no ocupa ni un segundo de las preocupaciones del señor Carey es que otras competiciones puedan situarse a la altura de la Fórmula 1 con el paso de los años. Hay quien apunta que el futuro es de la Fórmula E, por aquello de la tecnología eléctrica. Pero no, el presidente no es de esa opinión, hablando incluso de forma despectiva de esta competición. “Por favor. Es una fiesta callejera con una noble misión por el medio ambiente, pero la gente ni siquiera sabe quién gana la carrera”.