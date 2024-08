Flavio Briatore avanza el año en el que se retirará Fernando Alonso de la F1

Flavio Briatore conoce bien a Fernando Alonso y es por eso mismo que todavía no se atreve a decir exactamente cuándo se retirará de la Fórmula 1. Lo que está claro es que su contrato con Aston Martin se extiende hasta 2026, el que podría ser su último año a bordo de un monoplaza de competición. El italiano, que fue su mítico jefe durante su reinado en Renault en 2005 y 2006 y ha sido su mano derecha durante más de dos décadas, ha apuntado recientemente que «no» sabe «lo que quiere hacer después».

Briatore, en su inesperada nueva etapa en la F1 como asesor de Alpine, continúa siendo el mánager del piloto español y lo cierto es que no se atreve a decir que no vaya a continuar haciendo lo que más le gusta más allá de 2026. Recientemente, Alonso sopló las velas por su 43 cumpleaños, pero cuando finalice su vínculo con la escudería británica tendrá 45. «No sé qué tiene pensado sobre su futuro», afirmó Flavio en una entrevista.

«Si me preguntas si Fernando quiere seguir después de que terminemos contrato, nuestro último año será 2026 por el momento. Lo que quiere hacer después, no lo sé. ¿Quiere seguir un año más?», se preguntaba ante Eddie Jordan, fundador de la escudería homónima, en su pódcast en la F1. «Honestamente, no sé si quiere dejarlo en 2026 y que sea su último año o si quiere seguir adelante. Sinceramente, no lo sé», añadió.

Briatore no se quiere pillar las manos al hablar de su pupilo, cuya mayor pasión en el mundo es el deporte de motor, y mientras se siga viendo al nivel actual no piensa dejarlo bajo ningún concepto. Así lo define el italiano en sus últimas palabras: «Pero seguro que es alguien único. Nunca había visto a alguien así, tan decidido todos los días, todos los días, todos los días. No rendirse nunca. Increíble».

Briatore no se moja y Alonso mantiene su ambición

«Llevo 22 años dirigiendo a Fernando Alonso. Hemos tenido 22 años de matrimonio. Fernando sigue siendo muy difícil de entender por qué todavía está motivado como un piloto joven», explicó. Lo cierto es que sí es difícil de comprender cómo mantiene la motivación intacta y sigue entrenando cada día para superarse.

Se hace más difícil todavía en un año en el que su equipo, Aston Martin, atraviesa una delicada dinámica de resultados de la que les está costando escapar. Aun así, Alonso, a sus 43 años, confía en que los británicos le tienen preparado un proyecto ganador que en las próximas dos temporadas, y especialmente en 2026, podría dar grandes frutos.