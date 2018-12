La delirante historia del supuesto trueque entre Mbappé y Coutinho

EL PSG necesitaría vender a Mbappé o Neymar para cumplir con el Fair Play Financiero y el Barcelona estaría dispuesto a llevarse al francés a cambio de Coutinhho y 150 millones. Diversos medios informan que el conjunto barcelonista podría estar detrás de la perla, que está llamado a dominar el fútbol de los próximos diez años. Sin embargo, el PSG necesita 170 millones y no parece que deje escapar a su perla por menos de 300.

EL FC Barcelona sueña con un trueque imposible. En los últimos días se ha valorado al posibilidad de que Neymar y Mbappé tengan que abandonar el PSG debido al control sobre el Fair Play Financiero. La noticia ha llegado a la Ciudad Condal y el conjunto culé es uno de los que quiere, por su puesto, hacerse con Kylian Mbappé, que está llamado a ser el jugador de referencia de la próxima década en el fútbol mundial.

Sin embargo, el conjunto blaugrana no tiene el suficiente presupuesto como para hacer frente a la incorporación de Mbappé. Hace una temporada el conjunto parisino consiguió una cesión con opción obligatoria a compra por un valor de 180 millones de euros, pero en este tiempo su precio se ha incrementado considerablemente. A día de hoy es imposible pensar que Kylian pueda abandonar el PSG por una cantidad que no se acerque a los 300 millones.

Por ello, en varios medios se ha informado de que el conjunto barcelonista podría intentar un trueque, en el que se incluyan 150 millones como extra. El jugador que se marcharía al PSG sería Philippe Coutinho, fichaje estrella de los azulgranas en el pasado mercado invernal. Sin embargo, parece impensable que los culés puedan afrontar la operación.

Además, está complicado pensar que los franceses acepten la llegada de Coutinho como forma de pago. El jugador brasileño del FC Barcelona dejó el Liverpool el pasado curso. Los reds recibieron 150 millones a cambio de uno de los mejores jugadores de su plantilla, algo que no impidió que los de Klopp alcanzasen la final de la Champions League.

El rendimiento de Coutinho como jugador del Barça no ha sido malo en este tiempo, pero lo cierto es que no termina de convertirse en un jugador fijo en el once azulgrana. Su calidad es innegable, pero lo cierto es que esta temporada no está mostrando su mejor nivel. No está a la altura de lo que se le exige y no es indiscutible para Valverde. Incluso ha visto como Dembelé, Arthur o Vidal le han ganado la partida en los últimos meses.